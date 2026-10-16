Monaco, accreditati cinque nuovi ambasciatori: incontro all’Hôtel Hermitage

Il Principato di Monaco ha accolto cinque nuovi ambasciatori in occasione di un incontro istituzionale dedicato al rafforzamento delle relazioni diplomatiche e della cooperazione internazionale.

Giovedì 15 ottobre 2026, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha ricevuto i nuovi rappresentanti diplomatici durante un pranzo organizzato all’Hôtel Hermitage di Monte-Carlo.

All'incontro hanno partecipato:

S.E. David Emmanuel Puig Buchel, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Dominicana;

S.E. Ana Maria Pesantes Salazar, Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria dell'Ecuador;

S.E. Marta Fabbri, Ambasciatrice non residente della Repubblica di San Marino;

S.E. Tarek Dahroug, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Araba d'Egitto;

S.E. Henrique Adriano da Silva, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Guinea-Bissau.

Nel corso del pranzo, i diplomatici hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con Isabelle Berro-Amadeï, alla presenza, tra gli altri, dei consoli onorari della Repubblica Dominicana, dell'Ecuador e di San Marino, oltre che dei rappresentanti di Invest Monaco.

L'incontro ha rappresentato un'occasione per approfondire i diversi aspetti delle relazioni di amicizia e cooperazione che il Principato di Monaco intrattiene con ciascuno dei cinque Paesi.