Monaco, Jimmy Gnecco e gli OURS protagonisti dei Thursday Live Sessions al Grimaldi Forum

Il Grimaldi Forum Monaco ospiterà giovedì 5 novembre un nuovo appuntamento dei Thursday Live Sessions, con protagonista Jimmy Gnecco, cantante e anima del gruppo americano OURS. La serata si svolgerà all’Espace Indigo, con ingresso gratuito, e prenderà il via alle 18.30 con l’aperitivo musicale, seguito dal concerto delle 20.30.

Figura originale della scena musicale statunitense, Jimmy Gnecco è conosciuto per la sua voce intensa e per uno stile che attraversa il rock alternativo e il pop dalle atmosfere più cupe, caratterizzato da una forte componente emotiva e da sonorità cinematografiche.

Il suo percorso artistico è legato soprattutto agli OURS, formazione che ha raggiunto la notorietà con l’album d’esordio «Distorted Lullabies», oggi considerato un classico. Negli anni il gruppo ha sviluppato un’identità musicale riconoscibile attraverso album come «Precious» (2002), «Mercy» (2008), «Ballet The Boxer» (2013), «New Age Heroine» (2024) e «Rocket’s Red Glare» (2025).

Parallelamente all’attività con la band, nel 2010 Gnecco ha pubblicato l’album solista «The Heart», un lavoro particolarmente personale e introspettivo. Dopo le prime esperienze con le grandi case discografiche, l’artista ha intrapreso un percorso indipendente, occupandosi direttamente della registrazione, del missaggio, della produzione e del mastering dei propri dischi, oltre a suonare gran parte degli strumenti. Una scelta che riflette la volontà di privilegiare l’autenticità musicale e un’interpretazione vocale naturale, senza ricorrere all’auto-tune.

Nel corso della carriera ha collaborato con produttori di fama internazionale come Rick Rubin, Steve Lillywhite, Ethan Johns e Tim Palmer, oltre ad aver condiviso esperienze artistiche con Humanist, Robert De Leo e gli Stone Temple Pilots, A-Ha, Slash e Velvet Revolver. Le sue qualità vocali sono state apprezzate anche da Chester Bennington, che lo considerava tra i tre migliori cantanti maschili di tutti i tempi insieme a Chris Cornell e Jeff Buckley. Lana Del Rey gli ha inoltre dedicato una canzone che porta il suo nome.

Le esibizioni dal vivo di Jimmy Gnecco, sia con gli OURS sia come solista, si distinguono per l’intensità interpretativa e il rapporto diretto che l’artista riesce a creare con il pubblico, trasformando ogni concerto in un’esperienza musicale coinvolgente.

L’appuntamento del 5 novembre al Grimaldi Forum sarà a ingresso gratuito.