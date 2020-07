Covid 19: a Nizza test libero e gratuito per tutti quanti lo desiderano

Il PACA è passato in “zona rossa” per il tasso di riproduzione del Covid 19, ma questo non dipende dai dati del Dipartimento delle Alpi Marittime che, al momento, sembra essere estraneo alla recrudescenza.

Nulla peraltro va lasciato d’intentato per cercare di preservare una zona ad alta densità turistica e dal forte richiamo dal rischio di entrare in una spirale di contagio che si rivelerebbe dannosa non solo per la salute dei cittadini, ma anche per l’economia del territorio.



Per questo, a partire dalla prossima settimana, tutti quanti lo ritengono, indipendentemente da cittadinanza o residenza, potranno farsi depistare mediante un test sierologico nasale.



Per ora, utilizzando un automezzo attrezzato, poi, dalla settimana successiva, con tre automezzi, personale specializzato sosterà nei luoghi più frequentati della città ( Place Massena, Place Garibaldi, Gare Thiers e grandi aree di sost a) sottoponendo a test quanti lo desiderano, senza alcun costo o necessità di prescrizione medica.



L’esito del test verrà comunicato agli interessati nello spazio di uno o due giorni.



Intanto l’amministrazione comunale di Nizza continua ad invitare le persone ad indossare le mascherine, a lavarsi le mani ed a fare ampio uso di gel che si può ormai trovare ovunque all’ingresso dei negozi.



Giro di vite, invece, nei confronti di bar e ristoranti che non rispettano le distanze fra i tavolini: in queste ore vengono monitorati questi pubblici esercizi e per gli inadempienti scatterà la riduzione degli spazi esterni (concessi gratuitamente dal comune) destinati a dehors.