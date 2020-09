Lavorare nel Principato di Monaco: 5 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per cinque figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Adjoint au Directeur des Systèmes d'Information.

Diplomate au sein des missions diplomatiques de la Principauté à l'étranger

Rédacteur - Assistant Programme à la Direction de la Coopération Internationale.

Conducteur d'Opération au Service de Maintenance des Bâtiments Publics.

Chef de Pôle « Ouvrages » à la Direction des Travaux Publics.