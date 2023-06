Presentazione della stagione estiva della Direzione degli Affari Culturali

Alla presenza del Sig. Patrice Cellario, Consigliere di Governo-Ministro dell'Interno, Sig.ra Françoise Gamerdinger, Direttore degli Affari Culturali di Monaco, Sig. Julien Burle, Vice Direttore, che la stagione estiva della Direzione degli Affari Culturali di Monaco è stata presentata alla stampa.

Il Festival Internazionale d'Organo proporrà cinque concerti dal 25 giugno al 16 luglio 2023, tra cui un concerto eccezionale in apertura, che si inserisce nell'ambito delle Commemorazioni del Centenario della nascita del Principe Ranieri III. Le opere che saranno interpretate, sono state commissionate e composte in occasione di grandi momenti della vita del Principe Ranieri III. Il Requiem di Maurice Duruflé sarà dato in memoriam dalla Maîtrise Notre-Dame de Paris, che viene per la prima volta nel Principato.

Dal 4 luglio al 1 agosto 2023, otto serate si svolgeranno all'aperto, al Teatro di Fort Antoine.

Anche quest'anno il pubblico potrà scoprire creazioni originali: spettacoli multidisciplinari che mescolano teatro e musica, un concerto di Arthur H, due soli in scena; spettacoli sensibili, a volte eccentrici e spesso divertenti, teneri e poetici.

Per la prima volta, il Festival d'Organo si inviterà a Fort Antoine per uno spettacolo musicale interattivo per tutti e il 18 luglio sarà organizzato un Palco Aperto per i giovani talenti che sono invitati a condividere la loro passione sul palco di Fort Antoine.

Tra i momenti salienti delle Commemorazioni del Centenario della nascita del Principe

Rainier III, la Direzione degli Affari Culturali propone la mostra «Rainier III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco», dal 20 luglio al 31 dicembre 2023, alla Sala d'esposizione del Quai Antoine Ier. Questa mostra, il cui commissariato è stato affidato a Stéphane Bern giornalista e cronista e a Christian Curau, architetto-conservatore del Palazzo del Principe di Monaco, avrà lo scopo di mostrare come il Principe Ranieri III, si inseriva sia nella continuità storica che nell'innovazione. Il Principe si mostrava decisamente rivoluzionario nel suo approccio urbanistico, animato da una sola ambizione: garantire la prosperità e il benessere dei monegaschi ai quali era unito da un legame di affetto e da un giuramento costituzionale.

Sempre nell'ambito di queste Commemorazioni, il Cammino delle sculture Rainier III è stato lanciato lo scorso 31 maggio e permette ai passeggiatori di camminare nello spazio pubblico alla scoperta di un museo a cielo aperto di circa 150 sculture. I visitatori possono localizzare le opere su una mappa interattiva e ottenere maggiori informazioni su sculture e artisti grazie a codici QR disposti nelle vicinanze. Questo progetto è stato condotto dalla Direzione degli Affari Culturali in collaborazione con l'Istituto del Patrimonio, la Direzione dell'Assetto Urbano e la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale di Monaco.