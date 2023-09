"Verso l’autunno". Le vostre fotografie “targate 06”

“Le mie foto targate 06”, il contest di Montecarlonews, ha dato lo spunto a Silvia Assin per inviarci questa fotografia, scattata a Nizza sul Quai des Etats Unis.



L'abbiamo intitolata “Verso l’autunno”.



Si conclude , con questa fotografia il quotidiano appuntamento con le vostre fotografie che ci ha accompagnato nei mesi estivi.



Non per questo deve cessare la collaborazione con i nostri lettori che possono continuare ad inviare le proprie foto scattate in Costa Azzurra e nell'arrière pays che Montecarlonews pubblicherà in altri spazi. L'indirizzo al quale inviare le fotografie é foto@montecarlonews.it