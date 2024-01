Lotta contro il bullismo nelle scuole: a Monaco un numero di telefono per segnalare gli studenti in pericolo

Nell'ambito della lotta contro il bullismo nelle scuole e per facilitare e semplificare la liberazione della parola, il Governo del Principe annuncia che un numero di telefono, raggiungibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è operativo per consentire la segnalazione di una situazione di molestie.

Si tratta del 98 98 96 96, accessibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Questo dispositivo è stato reso possibile grazie ad un fruttuoso partenariato tra la Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport e l'Associazione di Aiuto alle Vittime di Reati Penali.

Il numero è rivolto a tutti: ai bambini e adolescenti vittime di molestie e di ogni forma di violenza in ambito scolastico (violenze fisiche, intimidazioni, derisioni, insulti, minacce, cyberbullismo...), ai testimoni di queste situazioni, nonché ai genitori e al personale delle scuole.

Professionisti della Direzione dell'Educazione Nazionale della Gioventù e dello Sport e dell'Associazione di Aiuto alle Vittime di Reati, accompagneranno le persone che si avvalgono di questo numero nel processo di adozione di tutte le misure di accompagnamento della vittima, nonché di tutte le misure destinate a far cessare la situazione in questione.

L'introduzione di questo numero 98 98 96 96 96 completa i numerosi strumenti già in atto per affrontare e porre fine alle situazioni di molestia all'Ecole, conformemente alle disposizioni della legge n. 1.513 del 3 dicembre 2021 relativa alla lotta contro le molestie e la violenza in ambiente scolastico. Il Governo del Principe riafferma la priorità data alla lotta contro il mobbing in ambiente scolastico, che riguarda tutti.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda dedicata sul sito il mio servizio pubblico: https://monservicepublic.gouv.mc/thematics/education/vie-scolarit/leharcelement-en ambiente-scolare