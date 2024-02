Monaco, mobilitazione collettiva per la giornata internazionale dei diritti delle donne

Circondato da attori e partner impegnati per la causa delle donne a Monaco, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne celebrerà la giornata internazionale dell'8 marzo 2024 nello spazio Léo Ferré.

«Il nostro desiderio è di mostrare la forza del collettivo monegasco impegnato per i diritti delle donne, da qui il nome di «PowHer» che valorizza le azioni condotte e future degli attori del principato. L'evento si svolgerà in un'intera giornata, in un luogo unico, per una causa comune. Sarà una bella festa aperta a tutti», spiega Céline Cottalorda, delegata interministeriale per i diritti delle donne.

Le associazioni e i partner del Comitato sono stati invitati ad animare questa giornata con stand, conferenze o tavole rotonde, workshop interattivi che parleranno delle donne attraverso quattro temi: educazione, salute, sport, lavoro. Inoltre, verrà installato un albero dei desideri che consentirà a tutti i presenti di presentare un messaggio a favore dei diritti delle donne.