'La Grammatica dell’Affitto', il nuovo libro dell’imprenditore Andrea Napoli presentato a Roma

Si è tenuta ieri a Roma, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Cola di Rienzo, la tanto attesa presentazione del libro “La Grammatica dell’Affitto, dalla cauzione alle bollette come sopravvivere nel labirinto delle locazioni” di Andrea Napoli, un evento che ha attratto numerosi partecipanti tra proprietari di immobili, inquilini, e professionisti del settore immobiliare.

Il libro, pubblicato da Mondadori Electa, si rivela un punto di riferimento essenziale per chiunque sia coinvolto o interessato al mercato delle locazioni residenziali. Durante l'evento, Andrea Napoli ha condiviso la sua profonda conoscenza e la sua visione sul crescente fenomeno dell'affitto in Italia, fenomeno che riguarda oltre 11,8 milioni di persone.

Andrea Napoli, autore e fondatore di Locare, ha commentato: “La grammatica dell'affitto è diventata una lezione fondamentale nel nuovo panorama abitativo del nostro tempo. Con il lavoro sempre più mobile e le nuove generazioni che valutano la flessibilità e i servizi tanto importanti - se non di più - quanto la proprietà stessa, il rapporto con la casa è profondamente cambiato. Il mio libro non solo esplora le regole e i meccanismi dell'affitto, ma riflette anche su come questa trasformazione influenzi il modo in cui viviamo e lavoriamo, e come possiamo adattarci a questo nuovo paradigma senza compromettere la nostra sicurezza e libertà abitative”.

L'evento moderato da Katia Noventa, ha contribuito a fornire ai tanti ospiti approfondimenti significativi sulla complessità del mercato dell'affitto e sulle dinamiche legali correlate, oltre che sull’impatto del fenomeno a livello sociale e politico.

L’autore ha aggiunto: “Nel contesto di un mondo in cui il concetto stesso di 'casa' è in evoluzione, la comprensione della grammatica dell'affitto diventa un pilastro per la stabilità e l'autonomia. Con un crescente numero di individui che preferiscono la flessibilità dell'affitto rispetto alla rigidità dell'acquisto immobiliare, il mio libro si propone di essere una guida per navigare questo nuovo paesaggio abitativo. L'intento non è solo quello di offrire conoscenze pratiche, ma, attraverso una prospettiva che tiene conto delle mutevoli esigenze della società moderna, anche una riflessione sul significato più ampio della casa nel contesto del nostro tempo”.

Il libro è disponibile per l'acquisto in tutte le librerie Mondadori e online.

* * *

Andrea Napoli, Nato a Dolo, nel cuore del Veneto, nel 1973, dopo alcune esperienze professionali in campo assicurativo, fonda nel 2013 la prima società di mutuo soccorso in Italia specializzata nella tutela della locazione. Nel 2017 crea Locare, la prima PropTech italiana a offrire un servizio completo per la tutela di proprietari e locatari. Locare ha introdotto in Italia i concetti di “Rent Care” e “Rent Warranty”, e con prodotti come Compilaffitto, Registraffitto e Salvaffitto accompagna i clienti attraverso ogni fase del contratto di locazione.

Dal 2019 è promotore di Refuture – Forum dell’Economia Immobiliare, organizzato ogni anno presso la Camera dei Deputati con l’obiettivo di connettere il mercato immobiliare con il mondo istituzionale, dando ai principali stakeholder la possibilità di confrontarsi sugli scenari futuri.