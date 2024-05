Mentone ha commemorato la vittoria della 2ª Guerra Mondiale

Mercoledì 8 maggio, Place des Victoires, la Città, le autorità ufficiali, le associazioni patriottiche, gli alfieri, numerosi studenti e insegnanti del liceo Pierre e Marie-Curie e la popolazione hanno commemorato la Vittoria dell'8 maggio 1945.

Come preambolo della cerimonia, il comandante Jean-Claude Louis-Théodor è stato nominato cavaliere della Legione d'Onore. Ha ricevuto la medaglia dal generale Antoine Martinez. " Durante la mia permanenza a Sarajevo, negli anni '90, ho ricevuto una medaglia al valor militare per aver salvato da morte certa una quindicina dei miei uomini ", ha confidato il destinatario.

“In questo giorno in cui ricorre il 79° anniversario di una vittoria così cara, misuriamo il prezzo di tutti questi sacrifici fatti per una libertà riconquistata e facciamo in modo che queste pagine della nostra storia siano trasmesse alle generazioni più giovani”, ha dichiarato Hervé Dellerba, presidente di l'unione locale delle associazioni di combattenti del Mentonnais.

“A Berlino sono orgoglioso di firmare in nome della Francia, in vostro nome, il solenne atto di capitolazione della Germania. Celebriamo la tua Vittoria che restituisce alla nostra Francia gioventù, forza e speranza”, ha continuato Loïc Savy, studente del liceo Pierre et Marie-Curie, citando l'ordine del giorno n. 9 del Generale de Lattre de Tassigny. Era accompagnato da Herbert Traube, veterano della 1a armata francese.

“Abbiamo conservato un ricordo della guerra, dell’8 maggio 1945. Questa si è alimentata dalla storia delle lotte della Francia libera e della Resistenza, così come da quella della deportazione e della collaborazione. Questa memoria è al tempo stesso una nostra eredità", ha citato Benoît Hubert, sottoprefetto delle Alpi Marittime, leggendo il messaggio del Ministro delle Forze Armate.

“Siamo riuniti per mantenere la memoria di questi uomini e donne il cui onore, coraggio e abnegazione hanno trasceso le loro vite e hanno cambiato il corso della storia. Una storia che è nostra e di cui noi siamo prolungamento e custodi. Spetta alle nostre generazioni esprimere la loro gratitudine e assumersi le proprie responsabilità di fronte alle minacce attuali. Vorrei che per qualche secondo, tra di noi, uniti, ricordassimo che questo non accadrà mai più", ha concluso il sindaco Yves Juhel, prima di deporre la corona della Città ai piedi del Monumento ai Caduti, accompagnato dagli studenti delle scuole superiori di Mentone. .

Da parte sua, come ogni anno dal 2008, l'Associazione senegalese Tirailleur Memory (AMTS) ha organizzato la sua Marcia dei Tirailleur. Questo omaggio è iniziato a Nizza e si è concluso a Mentone, al cimitero di Trabuquet, dove si è svolta una cerimonia ai piedi del monumento. Gli studenti del primo e dell'ultimo anno di Gaspard Mbaye, docente di storia al liceo Sasserno di Nizza, hanno proseguito con la lettura di poesie e testi prima di lasciare il posto ai discorsi. La corona della Città è stata deposta dal 1° deputato, Patrice Novelli, quella dell'AMTS da Gaspard M'Baye, il suo presidente.

“In questo luogo della memoria, risuona la memoria di coloro che provenivano dalle terre dell’Africa e altrove ”, ha ricordato Gaspard M’Baye. Dal 2012, grazie alla collaborazione tra la nostra associazione e la Città di Mentone - ringrazio qui Patrice Novelli per il suo prezioso sostegno - sono stati individuati i 1.137 fucilieri morti a Mentone durante la Grande Guerra e la statua del fuciliere illustra il passato di questi combattenti. Ma alle migliaia di fucilieri dispersi non è mai stato riconosciuto il loro impegno né il loro sacrificio. Per questo continuiamo a batterci affinché la storia dei fucilieri trovi pienamente il suo posto nella storia nazionale, portando il fuciliere nel Pantheon. La panteonizzazione del fuciliere sarebbe il simbolo di una Repubblica ancorata al futuro. »

" Spero che ci riusciremo perché siamo tutti preoccupati da questa azione ", ha aggiunto Patrice Novelli. L'ho già detto ma lo ripeto anche oggi: la Francia deve ricordare il dovere svolto dai fucilieri senegalesi e dagli Harki. La Francia deve ricordare cosa ha fatto per difendere il proprio Paese, che era suo senza essere suo. Non avevano paura di attraversare gli oceani per venire a difendere il suolo francese. No, la Francia non deve dimenticare. Noi, qui a Mentone, non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai. »