Comprare casa vista mare: zone più richieste, trend e prezzi

Chi sogna di svegliarsi con il riflesso dell’acqua oltre le finestre sa bene quanto una casa affacciata sul litorale possa trasformare la qualità della vita. Fra il profumo di salsedine che invita al relax e la possibilità di godere di un panorama che cambia colore ogni mattina, l’acquisto di un immobile in prima fila sul mare resta uno degli investimenti più ambiti in Italia.

Anche quando i mercati oscillano, la domanda per queste abitazioni conserva una solidità sorprendente, sostenuta tanto da acquirenti italiani quanto da un pubblico internazionale desideroso di abbinare stile di vita mediterraneo e valore patrimoniale.

Riviera Ligure: eleganza affacciata sugli scogli

Con le sue cornici rocciose e i porticcioli discreti, la Riviera Ligure regala un fascino che non perde mai smalto. Dalla raffinata Portofino alla verdeggiante Alassio, passando per Santa Margherita e Spotorno, gli agenti immobiliari segnalano un’offerta interessante caratterizzata da una domanda costante, situazione che sostiene quotazioni superiori alla media nazionale.

A Levante il prezzo medio al metro quadrato può superare agevolmente i 9.000 euro, mentre a Ponente, nella zona di Finale Ligure, si scende tra i 5.500 euro e i 6.500 euro, pur restando su livelli elevati rispetto ad altri litorali.

Per chi desidera un’alternativa altrettanto esclusiva, la vicinissima Costa Azzurra, da Mentone a Monte Carlo, mantiene listini ancora più alti, complici la forte presenza di clientela straniera e una tassazione differente.

Versilia e le meraviglie toscane: pinete e stabilimenti storici

Passeggiate in bicicletta a Viareggio, tra le boutique a Forte dei Marmi e i ristoranti eleganti a Marina di Pietrasanta: la fascia costiera della provincia di Lucca propone un insieme ricco di mondanità estiva e tranquillità invernale.

Il valore degli immobili vista mare parte da circa 6.000 euro al metro quadrato per le soluzioni un po’ più lontane dal litorale, ma raggiunge picchi oltre i 10.000 euro per villette d’epoca che si affacciano sulla spiaggia o per attici di nuova costruzione con piscina privata.

Chi ha a disposizione un budget più ridotto può considerare Lido di Camaiore, dove si trovano appartamenti moderni a partire da 4.200 euro al metro quadro, mantenendo allo stesso tempo la vicinanza alle spiagge attrezzate che hanno reso nota la Versilia.

Adriatico settentrionale: stabilità dei prezzi e rendimenti da locazione

Tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, il Mar Adriatico propone un’offerta variegata, con bilocali in residence che partono da 2.700 euro al metro quadro e ville che superano i 5.800 euro. Un fattore distintivo di quest’area è la forte componente di affitti brevi a turisti provenienti da Austria e Germania; chi acquista può quindi contare su rendimenti molto interessanti.

Inoltre, la riqualificazione dei centri storici, in particolare a Grado, ha incentivato interventi di restauro di edifici d’inizio Novecento, con conseguente rivalutazione del patrimonio immobiliare esistente.

Sud e isole: la Costiera Amalfitana e le baie della Sardegna

Nella penisola sorrentina, le terrazze a picco sull’acqua determinano un quadro di assoluta rarità. A Positano si registrano valori che sfiorano i 12.000 euro al metro quadro. Spostandosi verso Maiori e Minori il listino scende ma resta sopra i 7.000 euro al metro quadro.

In Sardegna, la Costa Smeralda continua a far parlare per record di prezzo: ville con darsena privata possono superare i 15.000 euro al metro quadrato, mentre nell’Ogliastra e a Costa Rei con 3.500 euro al metro quadro è possibile acquistare case indipendenti a breve distanza da spiagge bianche.

Da segnalare anche alcune località pugliesi, come Polignano a Mare, nelle quali l’interesse crescente ha spinto la media a oltre 4.500 euro al metro quadrato, pur con punte più elevate per scorci su grotte e falesie.













