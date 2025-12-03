La magia del Natale illumina Sanremo: luci accese dal 6 dicembre e attesa per il grande show di Capodanno

Giochi di luci e suoni per un Natale che accende Sanremo. E’ questo il fil rouge che unisce gli oltre 100 appuntamenti del ricco calendario natalizio realizzato dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni. “Sanremo Christmas 2025 – Sound of Lights” presenta spettacoli di vario genere che interessano non solo il centro cittadino ma anche le frazioni e le zone periferiche grazie ad eventi musicali, luci, addobbi, intrattenimenti di vario tipo.

Queste campagne dureranno per tutto il mese di dicembre e interesseranno anche i primi giorni di gennaio, per un importo di oltre 40 mila euro. Il calendario delle manifestazioni natalizie prenderà il via sabato 6 dicembre, in piazza Borea d’Olmo, con lo spettacolo di videomapping, la musica del coro gospel e l’accensione di uno speciale albero prevista, insieme alle luminarie (ore 18 circa). E il giorno dopo (domenica 7 dicembre), spazio allo sport con la settima edizione della “ Sanremo Marathon ” lungo il parco costiero della Riviera dei Fiori. Un affascinante percorso che si estende per 42 chilometri interamente sulla costa del Mar Ligure e che attraversa anche i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Ospedaletti.

Da quel momento si susseguiranno i tantissimi appuntamenti che condurranno alcon unodi grande effetto scenografico: “” che, come da tradizione, si svolgerà nella cornice del(dalle 22 circa). Previsto anche il “” (dalle 23.15 per circa 20 minuti), uno spettacolo innovativo dipersonalizzate, per valorizzare i simboli di Sanremo. Loavrà diversi punti sparo, con una coreografia che sarà visibile da tutto il lungomare e dai luoghi panoramici della città.

Lo show musicale si articolerà in diversi momenti, con le performance di due artisti che si alterneranno alla consolle, allestita a bordo di uno yacht attraccato alla banchina di piazzale Vesco: lo showman Gianni Rossi e il dj Andrea Montovoli, attore cinematografico e volto noto al pubblico televisivo. E dopo cinque anni di assenza torna a Sanremo il cimento invernale, il tradizionale tuffo del primo giorno dell’anno (bagni Nettuno). Il costo delle manifestazioni natalizie sarà di circa 470mila euro dei quali circa 30mila per i fuori d'artificio e 170mila per lo spettacolo dei droni.

AGENDA DEGLI EVENTI

Dal 6 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026 – Piazza Borea d’Olmo

Scenografie Artistiche Luminose (Videomapping)

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 - Solettone di Piazza Colombo

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio

Fino all’ 11 Gennaio 2026 - Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave

Luna Park

6 DICEMBRE

PIAZZA SAN SIRO

ORE 9.30 Piccolo Brocante – Eventi Free

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.30 Intrattenimento con Gianni Rossi

ORE 17.00 Concerto “Gospel Times“ – Mus’Art

ORE 18.00 Spettacolo luminoso – Accensione luminarie

ORE 18.30 Parata luminosa itinerante “Le Meduse” – Ass.ne Le Muse Novae

TEATRO CINEMA CENTRALE

ORE 18.00 “Il mondo intero capisce la mia lingua” Franz Joseph Haydn – Orchestra

Sinfonica di Sanremo (a pagamento)

7 DICEMBRE

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Concerto “Family Band Gospel Choir” (Provideoservice)

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 18.00 Rassegna teatrale Saliscendi per la Pigna “Baby Reindeer” con F. Mandelli (Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC)

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 Viaggio teatrale “Amami da morire” con Roberta Bruzzone - Ariston Srl (a pagamento)

8 DICEMBRE

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 17.00 Marching Band “Fantomatik Orchestra” – Mus’Art

12 DICEMBRE

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 Linus in “Radio Linetti” - Ariston Srl (a pagamento)

13 DICEMBRE

PIAZZA SAN SIRO

ORE 09.30 Piccolo Brocante – Eventi Free

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 18.00 Rassegna teatrale Saliscendi per la Pigna “Il Dio Bambino” con F. Troiano Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC

14 DICEMBRE

LOCALITA’ SAN ROMOLO

ORE 7.00/18.00 “Christmas Trophy” – Ponente Corse

PIAZZA COLOMBO E ATRIO PALAFIORI

ORE 09.30 Mercato Antiquariato di Sanremo – Eventi Free

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 “Sherlock Holmes il Musical” con Neri Marcorè - Ariston Srl (*) - Scenografie Artistiche Luminose (Videomapping)

16 DICEMBRE

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 14.30 “Auguri di Natale” - Scuola Primaria Rubino

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 “Solo” con Arturo Brachetti - Ariston Srl (*)

19 DICEMBRE

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” - Jonathan Manes Trio - Centro Studi Musicali Stan Kenton

20 DICEMBRE

PIAZZA COLOMBO – VIA MATTEOTTI – C.SO IMPERATRICE

ORE 14.30/20.00 “Camminata dei Babbi Natale” – Evento benefico AIL Genova-Savona-Imperia

CENTRO STORICO – VIA DE BENEDETTI

ORE 16.30 Intrattenimento musicale con il duo “Beat Less”

21 DICEMBRE

PIAZZA COLOMBO

ORE 15.30 Spettacolo teatrale per bambini “La fabbrica di cioccolato” - Talea Ass.ne Cult.

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.30 Concerto Gospel “Double Trust Choir”

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Spettacolo Musicale “Kanta con noi Christmas 2025” – Ass.ne Vivi Armea

CHIESA DEI FRATI CAPPUCCINI

ORE 21.00 Musica Corale Sacra – Coro Nova Tempora ODV

22 DICEMBRE

PIAZZA COLOMBO

0RE 15.30 Spettacolo teatrale per bambini “Circo di Natale” - Talea Ass.ne Cult.

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Concerto “Souvenir d’Italie” – The Brilliant Tina Linetti’s

CHIESA S. MARIA DEGLI ANGELI

ORE 21.00 “Musiche per coro e orchestra della tradizione natalizia” W. A. Mozart - Orchestra Sinfonica di Sanremo

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 “Gala di Danza Omaggio a Nureyev” - Ariston Srl (a pagamento)

23 DICEMBRE

MERCATO ANNONARIO

ORE 10.30 Intrattenimento musicale “Pianoforte e voce” – Provideoservice

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Spettacolo Musicale “Kanta con noi Christmas 2025” Ass.ne Vivi Armea

VILLA ZIRIO

ORE 17.00 Ensemble pop rock “Fri Noz” – Ass.ne Note Libere

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.30 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.30 Esibizione del pianista Massimo D’Alessio

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 18.00 Parata luminosa “Ocean” – Ass.ne Le Muse Novae

24 DICEMBRE

PIAZZALE VESCO

ORE 10.00 “Babbo Natale vien dal Mare” – Canottieri Sanremo ASD

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” - Davide Laura Trio - Centro Studi Musicali Stan Kenton

26 DICEMBRE

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Ghirlanda Natalizia”

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Christmas Magic Show” con Serena & Gaspar – Porto Vecchio SNC

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Musical “Perché Sanremo è Sanremo” - Provideoservice

VILLA ZIRIO

ORE 17.00 Ensemble “Note Libere” – Ass.ne Note Libere

27 DICEMBRE

MERCATO ANNONARIO

ORE 10.30 Intrattenimento musicale con il duo “Beat Less”

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Decorazioni artistiche per l’Albero di Natale”

PIAZZA COLOMBO

ORE 15.30 Spettacolo per bambini “Storie appese ad un filo” - Talea Ass.ne Cult.

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.NE Fare Musica

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

SANREMO – ZONA SAN MARTINO

ORE 17.00 Street Band “Sevendixie” – Mus’Art

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 18.00 Parata luminosa “Le farfalle Corona” – Ass.ne Le Muse Novae

28 DICEMBRE

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 10.30 Sfilata della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

PIAZZA COLOMBO

ORE 15.30 Spettacolo per bambini “Il bosco dei sogni” - Talea Ass.ne Cult.

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Kinder Christmas” – Porto Vecchio snc

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 17.00 Laboratori natalizi per bambini “Timbri in Festa”

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ZONA FOCE

ORE 17.00 Street Band “Sevendixie” – Mus’Art

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.30 Esibizione del pianista Massimo D’Alessio

29 DICEMBRE

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Concerto band Filodiretto pro ENPA Sanremo– Ass.ne Cult. Maurosky Arts

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

PIAZZA COLOMBO

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

BASILICA DEL SACRO CUORE - BUSSANA

ORE 21.00 Musica Corale Sacra – Coro Nova Tempora ODV

TEATRO ARISTON

ORE 21.00 “Omaggio a Ennio Morricone” - Ariston Srl (*)

30 DICEMBRE

MERCATO ANNONARIO

ORE 10.30 Intrattenimento musicale “Pianoforte e voce” – Provideoservice

PIAZZA COLOMBO

ORE 15.30 Spettacolo per bambini “Il Canto di Natale” - Talea Ass.ne Cult.

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 17.00 Laboratori natalizi per bambini “Alberi e Stelle con tocchi di colore”

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 18.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

TEATRO CINEMA CENTRALE

ORE 21.00 “Concerto delle Feste “ Valzer e Polke della Famiglia Strauss - Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento)

31 DICEMBRE

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 11.00 Laboratori natalizi per bambini “Desideri in cartolina”

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” Freddy Colt Swingtet - Centro Studi Musicali Stan Kenton

1° GENNAIO

BAGNI EURONETTUNO – LUNGOMARE V. EMANUELE II

ORE 11.00 Cimento Invernale

2 GENNAIO

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Ghirlanda delle Feste”

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Musica & balli” con Francesca Singer – Porto Vecchio snc

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” - Luciano Capurro & Friends - Centro Studi Musicali Stan Kenton

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

BUSSANA

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

PIAZZA COLOMBO

ORE 18.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

3 GENNAIO

MERCATO ANNONARIO

ORE 10.30 Intrattenimento musicale “Pianoforte e voce” – Provideoservice

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Disegni a stampo”

CENTRO STORICO – VIA DE BENEDETTI

ORE 16.30 Intrattenimento Musicale con il Duo “Beat Less”

PIAZZA COLOMBO

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

COLDIRODI

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 17.30 Parata luminosa itinerante “Les Mongolfieres” – Ass.ne Le Muse Novae

LE MOSTRE AL FORTE DI SANTA TECLA

VISIONE OLTRE LA LUCE 2.0 Magazzini di Ponente - 4/12/2025 - 21/12/2025

SUI MONTI CON GLI SCI-CERAMICHE E LEGNI D’ARTE Magazzini di Levante - 4/12/2025 - 28/01/2026

LA MANO DELL’ARCHITETTO: ARCHITETTURA, CITTÀ E MARE Quartiere dei Soldati - 18/12/2025 - 25/01/2026

VISITE GUIDATE

BUSSANA NUOVA E VECCHIA - 6 DICEMBRE e 27 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo in Piazza della Chiesa (Piazza Don F. Lombardi)

POGGIO - 8 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale (Via Peri)

VEREZZO - 20 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo Verezzo San Donato davanti alla Chiesa (Via Poggio Radino)

COLDIRODI - 31 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo capolinea autobus (C.so Umberto I)

CIMITERO MONUMENTALE - 4 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al cimitero (Foce)

PALAZZO BELLEVUE E LA SANREMO DELLE TESTE CORONATE - 5 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo in Piazza Colombo (ex edicola)

SANREMO ROSSOSANGUE - 6 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al Casinò

Prenotazioni: da martedì a domenica al 0184580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri).

4 GENNAIO

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 10.30 Sfilata della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Davide Laura e il suo violino” – Porto Vecchio snc

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Scarabocchi e personaggi a collage”

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Esibizione del pianista Massimo D’Alessio

POGGIO

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

5 GENNAIO

QUARTIERI PERIFERICI

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Spettacolo Musicale “Kanta con noi Christmas 2025” – Ass.ne Vivi Armea

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 18.00 Rassegna teatrale Saliscendi per la Pigna “Ci siam cascate di nuovo”

con A. Faiella - Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC