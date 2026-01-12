4° Forum Monaco per l’Occupazione

Forte dei successi delle edizioni precedenti, il Forum Monaco per l’Occupazione torna venerdì 6 febbraio 2026 al Grimaldi Forum per una quarta edizione.

Organizzato dal Governo del Principato, questo appuntamento è ormai imprescindibile in materia di reclutamento e opportunità di carriera.

Riunisce infatti, in un unico luogo e in una sola giornata, le aziende monegasche di tutti i settori di attività, pubblici e privati, alla ricerca di nuovi talenti.

Per i candidati che desiderano dare slancio alla propria carriera e per le persone in cerca di lavoro, compresi i lavoratori transfrontalieri, si tratta di un’opportunità unica per accedere all’ecosistema economico monegasco: datori di lavoro e servizi dello Stato.

Tutti i settori di attività saranno rappresentati: hotel e ristorazione, lusso, contabilità e area giuridica, edilizia e lavori pubblici, lavoro interinale e sicurezza, industria, commercio, energia, sanità e servizi alla persona, banca e assicurazioni, istruzione e formazione, yachting, logistica, ecc.

È inoltre da segnalare che questa edizione dedicherà uno spazio interamente riservato al digitale e ai mestieri del futuro.

La possibilità di incontrare le istituzioni monegasche, come il Service de l’Emploi, la Direzione delle Risorse Umane e della Formazione della Funzione Pubblica, l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires, o ancora le Casse Sociali di Monaco, nonché diversi servizi di accompagnamento, rappresenta un ulteriore vantaggio significativo per i candidati.

Modalità di iscrizione:

Per le aziende che non hanno ancora riservato il proprio spazio: è possibile contattare l’agenzia LENA CORPORATION (Denise Davide o Marie Barresi).

E-mail: info@monacopourlemploi.mc

Iscrizioni online: https://monacopourlemploi.com/

Per i visitatori: il Forum è gratuito e aperto a tutti; le iscrizioni sono tuttavia vivamente consigliate tramite il sito ufficiale dell’evento:

