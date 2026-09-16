Journées européennes du patrimoine 2026 a Mentone: Serre de la Madone apre le porte alla sua rinascita e ospita il Duo Azzurro

In occasione della 43ª edizione delle Journées européennes du patrimoine, il Jardin Serre de la Madone di Mentone aprirà le proprie porte sabato 19 e domenica 20 settembre con otto visite guidate gratuite dedicate al tema «Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer».

Il tema scelto si lega in modo particolare alla storia recente del giardino, oggi interessato da un importante programma di salvaguardia e restauro. Creato a partire dal 1924 dal Major Lawrence Johnston, ideatore anche del celebre giardino di Hidcote in Inghilterra, Serre de la Madone è uno dei grandi giardini storici della Riviera. Il complesso riunisce collezioni botaniche, terrazze, bacini, fontane, serre, pergolati e prospettive paesaggistiche. È classificato Monument historique dal 1990 e dispone del riconoscimento Jardin remarquable.

Le visite permetteranno di conoscere la storia e la ricchezza botanica del giardino, ma anche le fragilità che ne caratterizzano la conservazione e gli interventi realizzati o previsti. Tra le principali problematiche figurano la stabilizzazione delle terrazze, la sicurezza dei percorsi, il restauro delle serre e dei sistemi storici di gestione dell'acqua, oltre alla necessità di adattare le collezioni botaniche ai cambiamenti climatici.

Le attività di salvaguardia sono sostenute dall'Association pour la Sauvegarde des Jardins d’Exception du Mentonnais (ASJEM), in collaborazione con il Conservatoire du littoral, proprietario del sito, la Ville de Mentone e i partner del progetto. Nel 2025 Serre de la Madone è stata inoltre selezionata come sito emblematico regionale della Mission Patrimoine promossa da Stéphane Bern, beneficiando di un finanziamento di 300.000 euro attraverso il Loto du patrimoine.

Le visite guidate si svolgeranno sia sabato 19 sia domenica 20 settembre, con partenze alle 10.30, 11.45, 14.45 e 15.45. La partecipazione è gratuita, con un massimo di 30 persone per visita e prenotazione obbligatoria. Le visite partiranno dall'accoglienza del giardino.

A completare il programma sarà, domenica 20 settembre alle 18, il concerto «Métamorphoses du Sud» del Duo Azzurro, formato dalla mandolinista Sabine Marzé e dal chitarrista Philippe Loli. L'appuntamento, organizzato nell'ambito delle Journées européennes du patrimoine, proporrà un percorso musicale tra repertorio storico e creazione contemporanea, da Vivaldi a Piazzolla.

Il programma comprende, tra gli altri, il Concerto in do maggiore di Vivaldi, La Vergine degli Angeli di Verdi, Asturias di Albéniz, Le Cygne di Saint-Saëns e Libertango di Piazzolla, insieme ad alcune composizioni originali di Philippe Loli. Il concerto si terrà al Jardin Serre de la Madone, in un contesto direttamente legato al patrimonio storico del luogo.

Il concerto prevede un biglietto unico di 20 euro a persona, comprensivo dell'accesso allo spettacolo e di un bicchiere servito durante il cocktail al termine della rappresentazione.

Per le visite guidate: prenotazione obbligatoria al numero 07 49 18 29 16 oppure all'indirizzo jardinsdexception@ville-menton.fr.

Per il concerto «Métamorphoses du Sud» del Duo Azzurro, in programma domenica 20 settembre alle 18, le prenotazioni sono disponibili online sulla pagina dedicata su HelloAsso.