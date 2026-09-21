Festival di Film di Villa Medici, assegnati i premi della sesta edizione dedicata alla memoria di Lili Hinstin

Si è conclusa con un record di 5.000 spettatori e spettatrici la sesta edizione del Festival di Film di Villa Medici, svoltasi dal 16 al 20 settembre negli spazi dell’Accademia di Francia a Roma. La manifestazione, nata nel 2021, esplora i legami tra cinema e arte contemporanea, concentrandosi sulle nuove forme di scrittura filmica.

Nel corso delle cinque giornate, proiezioni e dibattiti dedicati all’immagine in movimento hanno trasformato gli spazi di Villa Medici in un luogo di incontro e confronto tra autori e opere caratterizzati da linguaggi innovativi e da una riflessione sul rapporto con la visione cinematografica.

Questa sesta edizione è stata dedicata alla memoria di Lili Hinstin (1977-2026). La giuria, composta da Zar Amir Ebrahimi, Rosa Barba e Radu Jude, ha assegnato due premi e una Menzione Speciale nell’ambito della selezione internazionale di 12 film in competizione.

Il Premio Villa Medici per il Miglior Film 2026 è stato assegnato a Marie Madeleine di Gessica Généus, mentre il Premio della Giuria è andato a Tutti Frutti di Céline Sciamma. La Menzione Speciale è stata invece attribuita a The Apple Doesn't Fall... di Dean Wei.

Premio Villa Medici per il Miglior Film 2026

Marie Madeleine

Gessica Généus

2026, Francia, Haiti, Belgio, Lussemburgo, Canada, 104 minuti.

Produzione: SaNoSi Productions, Ayizan Production, Stenola Productions, Bidibul, Metafilms.



Il Premio Villa Medici per il Miglior Film prevede un contributo di 5.000 euro, mentre il Premio della Giuria consiste in un contributo di 3.000 euro. Per i cineasti vincitori è inoltre prevista l’opportunità di effettuare una residenza a Villa Medici.

Marie Madeleine, diretto da Gessica Généus, è una produzione del 2026 tra Francia, Haiti, Belgio, Lussemburgo e Canada, della durata di 104 minuti. Il film è prodotto da SaNoSi Productions, Ayizan Production, Stenola Productions, Bidibul e Metafilms.

Ambientato a Jacmel, ad Haiti, il film racconta la storia di Marie Madeleine, che vive di prostituzione, e di Joseph, un giovane evangelista. L’incontro tra i due dà origine a una relazione mentre la fede di Joseph vacilla e Marie Madeleine lo conduce verso un mondo in cui desiderio e ricerca di libertà rendono possibile mettere in discussione ciò che è stato insegnato a credere.

La giuria ha premiato il film per l’esplorazione del rapporto tra fede, morale e desiderio di libertà, sottolineando inoltre il coraggio della visione e l’umanità del cinema di Gessica Généus.

Il Premio della Giuria è stato assegnato a Tutti Frutti di Céline Sciamma, film inedito del 2026 della durata di 40 minuti, realizzato nell’ambito della collezione «Où en êtes-vous ?» ideata dal Centre Pompidou e prodotto da Lilies Films e Centre Pompidou.

Premio della Giuria 2026

Tutti Frutti

Céline Sciamma

2026, Francia, 40 minuti.

Film inedito realizzato nell’ambito della collezione «Où en êtes-vous ?» ideata dal Centre Pompidou.

Produzione: Lilies Films, Centre Pompidou.



Il film nasce dall’archivio intimo di immagini realizzato dalla regista con i propri strumenti. I frammenti, che spaziano dall’intelligenza artificiale all’ASMR, dall’impegno al processo di Adèle Haenel, vengono montati insieme dando forma a un diario filmato e a un saggio su ciò che diventa oggi l’immagine.

Nella motivazione, la giuria ha evidenziato il rifiuto della logica del «sempre di più» e la capacità del film di intrecciare dimensione politica e personale, storia e presente, cinema, pittura, letteratura, musica e TikTok.

La Menzione Speciale è stata assegnata a The Apple Doesn't Fall... di Dean Wei, produzione del 2026 tra Francia e Cina, della durata di 19 minuti. Il film è prodotto da NOWNESS China e THE O EYE.

Menzione Speciale

The Apple Doesn't Fall...

Dean Wei

2026, Francia, Cina, 19 minuti.

Produzione: NOWNESS China, THE O EYE.



L’opera racconta una famiglia composta da un padre, una madre e una figlia adolescente, impegnati ciascuno nella propria routine e destinati a incrociarsi senza mai incontrarsi. Il film fonde danza contemporanea e rotoli dipinti per osservare una famiglia prigioniera dei propri rituali.

La giuria ha motivato la Menzione Speciale sottolineando la rappresentazione della complessità delle relazioni familiari, insieme alla singolarità e all’acutezza del linguaggio cinematografico dell’opera.