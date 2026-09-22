Paris Art Prize, l’arte italiana in scena a Parigi a cura di Salvo Nugnes

Parigi torna a essere crocevia internazionale dell’arte e della cultura con il Paris Art Prize, in programma sabato 26 settembre presso la storica Artgallery Pontneuf, nel cuore della capitale francese, a pochi passi dall’iconico Pont Neuf. La galleria, situata tra rue Dauphine e quai des Grands Augustins, rappresenta una presenza consolidata nel panorama artistico parigino.

A curare l’importante appuntamento è Salvo Nugnes, giornalista e curatore di numerose iniziative dedicate all’arte e alla cultura, che ha ideato il Paris Art Prize come momento di incontro e confronto tra sensibilità artistiche differenti. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la pluralità delle espressioni creative contemporanee.

Protagonisti saranno infatti artisti italiani e internazionali, chiamati a presentare opere e progetti appartenenti a discipline diverse: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla poesia, dall’editoria alle arti visive, in un percorso capace di mettere in dialogo linguaggi, esperienze e generazioni differenti.

La scelta di Parigi non è casuale. La capitale francese continua a rappresentare uno dei grandi luoghi simbolo della cultura europea e internazionale, una città nella quale la tradizione artistica dialoga costantemente con la ricerca contemporanea. E proprio l’Artgallery Pontneuf, affacciata sul cuore storico della città, costituisce lo scenario per un evento che vuole unire arte, cultura e relazioni internazionali. Ad arricchire il Paris Art Prize sarà inoltre la presenza di importanti esponenti del mondo dell’arte, del giornalismo, dello spettacolo e della musica.

Tra gli ospiti e i protagonisti dell’iniziativa figurano Mario Rizzardo, gallerista, Maddalena Baldini, giornalista, e Maurizio Ferrini, attore e noto volto della televisione italiana. Sarà presente anche Sara Guglielmi, manager di personalità, mentre dalla Francia interverrà François Pohu Lefèvre, artista e direttore della Galleria Peugeot legata all’omonima famiglia.

Il mondo della critica e della curatela sarà rappresentato da Elisa Fossati, curatrice d’arte e giornalista, mentre la dimensione musicale vedrà la partecipazione di Alexandra Yamuna, cantante, e del pianista Angelo Verdi. A loro si aggiungeranno numerosi altri ospiti e protagonisti del panorama culturale e artistico. Il Paris Art Prize si presenta dunque non soltanto come un riconoscimento dedicato agli artisti, ma come un’occasione di incontro tra arti e professioni creative.