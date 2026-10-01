Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
TOP 10 EUROPEO GIOVANILE DI TENNISTAVOLO
Dal 2 al 4 ottobre
Azurarena – Antibes
PAROLE DI VIVENTI
3 ottobre
Conservatorio di Musica – Antibes
4ª SFIDA ROSA ANTIBOISE
4 ottobre
Stadio del Fort Carré – Antibes
Domenica 4 ottobre - Cattedrale ore 15:00
Coro di Notre-Dame di Parigi
- tariffa unica: 36,20 €
Cathédrale d'Antibes et autres lieux de culte de la commune
TEATRO
ANTIBÉA THÉÂTRE
15 rue Georges Clémenceau – Antibes
IL GABBIANO
2, 3, 4, 9, 10 e 11 ottobre
ore 16.00 / 20.30
ANTHÉA ANTIPOLIS
260 avenue Jules Grec – Antibes
IL RECITAL DI BARBARA
Dal 2 al 4 ottobre
ore 16.00 / 17.00 / 19.00
AU BOUT DES LÈVRES
2 e 3 ottobre
ore 20.30
FATEVI DA PARTE, RAGAZZI
Dal 6 al 10 ottobre
ore 20.30 / 21.00
MOSTRE
REGARDS CROISÉS
fino al 15 ottobre
Ufficio del Turismo di Antibes
«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia
Fino al 18 ottobre 2026
Galleria Alexandre Simonin
2 rue de la Tourraque
Architettura Vivente
Fino al 28 ottobre 2026
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA
fino al 31 ottobre
Diverse sedi – Antibes
"Space of Love" di MIA SHALY
Fino al 4 novembre 2026
Le 1932 Hôtel et Spa
5 Avenue Saramartel
UN’ODISSEA CERAMICA
fino al 28 novembre
Les Arcades – Antibes
Les Casemates de la Création
Fino al 31 dicembre 2026
Boulevard d'Aguillon
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO
fino al 2 gennaio
Museo di Archeologia – Antibes
CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI
dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027
Museo Picasso – Antibes
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
«Signé Sacha » Beaulieu in scena
Sabato 03 ottobre a 19h30
Casino de Beaulieu
4 avenue Fernand Dunan
BEAUSOLEIL
Spettacolo teatrale interattivo "Il colore delle emozioni"
Mercoledì 7 ottobre da 14:30 a 15:30
Théâtre Michel Daner,
Place de la Libération
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini: il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
CAGNES SUR MER
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
TFWA World Exhibition & Conference
Fino al 1 ottobre
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Ötillö Swimrun Cannes
Sabato 3 ottobre da 07:00 a 17:00
Nuoto
Square Verdun,
Boulevard de la Croisette
Baby concerts - Direction Kyrian Friedenberg
Sabato 3 ottobre da 09:15 a 09:45 e da 10:45 a 11:15
Musica classica
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Salon International du Tourisme
3 ottobre > 4 ottobre
Hôtel Canopy by Hilton,
2 Boulevard Jean Hibert
Une Oeuvre, une Heure - Bartók
Domenica 4 ottobre da 11:00 a 12:00
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Hommage à Balavoine - Patrice Carmona
Domenica 4 ottobre da 19:00 a 21:00
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes –
Théâtre Debussy,
1 Boulevard de la Croisette
Mostre – esposizioni
Marion Charlet - Felicità
Fino al 10 gennaio 2027
Suquet des Artistes
Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa
Fino al 8 novembre 2026
Centre d'art La Malmaison
Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité
Jusqu'au 31 octobre 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
CARROS
Sandra Nkaké
Venerdì 02 ottobre a 20h00
Salle Juliette Gréco
Boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris,
16 Rue du Château
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
GATTIERES
Exposition – "Natur'ailes"
Fino al 15 ottobre 2026
Salle Vogade
100 Route des Sauces
Festival della Branda
Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00
Village, Place de la République
GORBIO
Festival della Branda
Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00
Prodotti locali
Village, Place de la République
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TRINITE’
Samuel Bambi – Les Plages du Rire
Giovedì 01 ottobre a 20h00
La Stella 1
Place Jean Moulin
Les Saisons du futur
Mercoledì 07 ottobre a 20h00
La Stella
1 Place Jean Moulin
MENTON
Passeggiata urbana nel quartiere Fossan
Venerdì 2 ottobre da 10:00 a 12:
Place du vieux château
Corso di acquerello - diario di viaggio a Mentone
3 ottobre > 4 ottobre
En plein air dans la ville de Menton, Vieille-Ville, bord de mer, jardins
Semaine Bleue
5 ottobre > 18 ottobre
Site de la Mairie, 4 rue de la Marne
Visita guidata: "Il vecchio cimitero del castello".
Mercoledì 7 ottobre da 10:00 a 10:45
Cimetière du vieux château, Montée du souvenir,
Place du Vieux Château
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
1 gennaio > 31 dicembre
Lunedì 09:30 - 17:30
Martedì 09:30 - 17:30
Mercoledì 09:30 - 17:30
Giovedì 09:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 17:30
Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège
Escapade au coeur du Citron de Menton IGP
1 gennaio > 31 dicembre
Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato
Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Positive Energy
Il 01 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II
La rencontre
Il 01 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
12 Av. d'Ostende
Garden club #6 – Et si le soleil était bleu, est-ce qu’on le verrait ?
Dal 02 A 04 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
1 Av. des Pins
Concert symphonique - M. Janowski
Il 04 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
10 Av. Princesse Grâce
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Les Assises
Dal 07 al 09 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Lumières sur la Lagune
Fino al 25 novembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
22 Boulevard Princesse Charlotte
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 01 maggio 2027
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
Victor Brauner, L'Aventure magique
Fino al 03 gennaio 2027
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956
Fino al 26 febbraio 2027
L'Engelin, 83-85
Bd du Jardin Exotique
Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season
Fino al 04 luglio 2027
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
NIZZA
Le Filip – En rodage
Giovedì 01 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Toc Toc
Venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre 2026
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur !
Venerdì 02 ottobre a 19h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Orlando
Venerdì 2 ottobre ore 20
Opéra Nice Côte d'Azur 4/6
rue Saint-François de Paule
Le Théorème de Claude – Trio Les Triphasés
Venerdì 02 ottobre a 14h15
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Nono La Grinta
Venerdì 02 ottobre a 19h00
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Le meilleur des Inconnus
Venerdì 02 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Mariette a tué Robert
Da venerdì 02 ottobre a sabato 3 ottobre 2026 alle 21h00
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Un festival c'est trop court
Dal 2 ottobre al 9 ottobre 2026
Divers lieux à Nice
Djadja & Dinaz
Da sabato 03 ottobre a 20h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Florian Lex
Sabato 03 ottobre a 20h30
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle
Sabato 03 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Mariés au premier coup d'oeil
Sabato 03 ottobre a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Un 4×4 pour deux
Sabato 03 ottobre a 16h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
60 minutes de violoncelle
Sabato 03 ottobre a 18h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Salon Grandes Ecoles Studyrama
Sabato 03 ottobre
Palais des Expositions
Parvis de l'Europe
Festival Happy Inde – 4e édition
Da sabato 03 ottobre a sabato 10 ottobre 2026
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Une semaine… Pas plus !
Sabato 03 ottobre a 19h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Patrick Martin dans Tempête Mentale
Sabato 03 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Le bonheur au travail
Domenica 04 ottobre a 16h30
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Ivan Urgant
Lunedì 05 ottobre
Théâtre de Verdure
Jardin Albert 1er
Les 12 notes
Mercoledì 07 ottobre a 14h30
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Nice Festival Cinéroman
Fino al 3 ottobre 2026
Luoghi diversi
Esposizioni
Rouge, le temps se déploie – Jean-Luc Jehan
Fino al 3 ottobre 2027
Maison Abandonnée [Villa Cameline] 43, avenue Monplaisir
Festival L'Image Satellite 2026
Fino al 10 ottobre 2026
Le 109
89 Route de Turin
Exposition de Karen Ossona
Fino all’11 ottobre 2026
Galerie Lou Babazouk
18 rue d'Angleterre
Exposition d’Alan Rodriguez
Fino all’11 ottobre 2026
Galerie Lou Babazouk 1 –
Loge 8 rue de la Loge (angle rue de la Loge et rue Droite)
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée
Fino al 6 novembre 2027
Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération
La Vague Qui Vient – Rémy Saglier
Fino al 7 novembre 2026
Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)
L’Automne de l’Image
Fino al 29 novembre 2026
Le 109
89 Route de Turin 06300 Nice
Bernard Reyboz – Hors norme
Fino al 16 gennaio 2027
L'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
Mostra "Mortimer e il Giappone di carta
Fino al 31 gennaio 2027
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais Arénas
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Un été 2024
Fino al 30 luglio 2028
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat
Stade Allianz Riviera
ROUBION
Transhumance de Roubion
Domenica 04 ottobre a 10h00
Bureau d'Information Touristique de Roubion Village
Bureau de Tourisme
SAINT JEAN CAP FERRAT
Mostra "Confluenza delle arti"
Fino al 4 ottobre 2026
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT LAURENT DU VAR
Stand-up Comedy Club – Doppio Malto
Venerdì 02 ottobre a 20h30
Doppio Malto
Centre Commercial Cap3000
SAINT MARTIN VESUBIE
Fiera annuale d'autunno
Sabato 03 ottobre
Places du village
SAORGE
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
3ème Cross de Valdeblore
Sabato 03 ottobre a 10h30
Soun Dal Pra
Saint Dalmas
L'Expo du week-end à Valdeblore
Fino al 31 ottobre 2026
Place du Four
La Bolline
VENCE
Salon "L'art d'être une femme"
Sabato 03 ottobre a 09h00
Place du Grand Jardin
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
FACEBOOK EVENTI | 01 ottobre 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.