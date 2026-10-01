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FACEBOOK EVENTI | 01 ottobre 2026, 08:00

Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni

Menton (c) Ville de Menton

Menton (c) Ville de Menton

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES
TOP 10 EUROPEO GIOVANILE DI TENNISTAVOLO
Dal 2 al 4 ottobre
Azurarena – Antibes

PAROLE DI VIVENTI
3 ottobre
Conservatorio di Musica – Antibes

4ª SFIDA ROSA ANTIBOISE
4 ottobre
Stadio del Fort Carré – Antibes
Domenica 4 ottobre - Cattedrale ore 15:00
Coro di Notre-Dame di Parigi
- tariffa unica: 36,20 €
Cathédrale d'Antibes et autres lieux de culte de la commune

TEATRO
ANTIBÉA THÉÂTRE
15 rue Georges Clémenceau – Antibes

IL GABBIANO
2, 3, 4, 9, 10 e 11 ottobre
ore 16.00 / 20.30

ANTHÉA ANTIPOLIS
260 avenue Jules Grec – Antibes

IL RECITAL DI BARBARA
Dal 2 al 4 ottobre
ore 16.00 / 17.00 / 19.00

AU BOUT DES LÈVRES
2 e 3 ottobre
ore 20.30

FATEVI DA PARTE, RAGAZZI
Dal 6 al 10 ottobre
ore 20.30 / 21.00

MOSTRE
REGARDS CROISÉS
fino al 15 ottobre
Ufficio del Turismo di Antibes
 
«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia
Fino al 18 ottobre 2026
Galleria Alexandre Simonin 
2 rue de la Tourraque

Architettura Vivente
Fino al 28 ottobre 2026
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre

BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA
fino al 31 ottobre
Diverse sedi – Antibes

"Space of Love" di MIA SHALY
Fino al 4 novembre 2026
Le 1932 Hôtel et Spa
5 Avenue Saramartel

UN’ODISSEA CERAMICA
fino al 28 novembre
Les Arcades – Antibes

Les Casemates de la Création
Fino al 31 dicembre 2026
Boulevard d'Aguillon

Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì. 
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì. 
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe

L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO
fino al 2 gennaio
Museo di Archeologia – Antibes

CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI
dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027
Museo Picasso – Antibes

«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français – 
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì

BEAULIEU SUR MER
«Signé Sacha » Beaulieu in scena
Sabato 03 ottobre a 19h30
Casino de Beaulieu 
4 avenue Fernand Dunan

BEAUSOLEIL
Spettacolo teatrale interattivo "Il colore delle emozioni"
Mercoledì 7 ottobre da 14:30 a 15:30
Théâtre Michel Daner, 
Place de la Libération

Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin, 
38 avenue Paul Doumer

Mostra per bambini: il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco, 
6/8 avenue du Général de Gaulle

CAGNES SUR MER
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi 
Place du Château

CANNES
TFWA World Exhibition & Conference
Fino al 1 ottobre
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, 
1 boulevard de la Croisette

Ötillö Swimrun Cannes
Sabato 3 ottobre da 07:00 a 17:00
Nuoto
Square Verdun, 
Boulevard de la Croisette

Baby concerts - Direction Kyrian Friedenberg
Sabato 3 ottobre da 09:15 a 09:45 e da 10:45 a 11:15
Musica classica
Auditorium les Arlucs, 
26 avenue des Arlucs

Salon International du Tourisme
3 ottobre > 4 ottobre
Hôtel Canopy by Hilton, 
2 Boulevard Jean Hibert

Une Oeuvre, une Heure - Bartók
Domenica 4 ottobre da 11:00 a 12:00
Auditorium les Arlucs, 
26 avenue des Arlucs

Hommage à Balavoine - Patrice Carmona
Domenica 4 ottobre da 19:00 a 21:00
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes – 
Théâtre Debussy, 
1 Boulevard de la Croisette

Mostre – esposizioni
Marion Charlet - Felicità
Fino al 10 gennaio 2027
Suquet des Artistes

Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa
Fino al 8 novembre 2026
Centre d'art La Malmaison

Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité
Jusqu'au 31 octobre 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal

CARROS
Sandra Nkaké
Venerdì 02 ottobre a 20h00
Salle Juliette Gréco 
Boulevard de la Colle Belle

CASTELLAR
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris, 
16 Rue du Château

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République

Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance, 
9 place Clemenceau 

GATTIERES
Exposition – "Natur'ailes"
Fino al 15 ottobre 2026
Salle Vogade 
100 Route des Sauces

Festival della Branda
Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00
Village, Place de la République

GORBIO
Festival della Branda
Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00
Prodotti locali
Village, Place de la République

LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines

LA TRINITE’
Samuel Bambi – Les Plages du Rire
Giovedì 01 ottobre a 20h00
La Stella 1 
Place Jean Moulin 

Les Saisons du futur
Mercoledì 07 ottobre a 20h00
La Stella 
1 Place Jean Moulin

MENTON
Passeggiata urbana nel quartiere Fossan
Venerdì 2 ottobre da 10:00 a 12:
Place du vieux château

Corso di acquerello - diario di viaggio a Mentone
3 ottobre > 4 ottobre
En plein air dans la ville de Menton, Vieille-Ville, bord de mer, jardins

Semaine Bleue
5 ottobre > 18 ottobre
Site de la Mairie, 4 rue de la Marne

Visita guidata: "Il vecchio cimitero del castello".
Mercoledì 7 ottobre da 10:00 a 10:45 
Cimetière du vieux château, Montée du souvenir, 
Place du Vieux Château

Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
1 gennaio > 31 dicembre
Lunedì 09:30 - 17:30
Martedì 09:30 - 17:30
Mercoledì 09:30 - 17:30
Giovedì 09:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 17:30
Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège

Escapade au coeur du Citron de Menton IGP
1 gennaio > 31 dicembre
Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato
Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30 
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques

Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa

Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer

MONACO
Positive Energy
Il 01 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II

La rencontre
Il 01 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
12 Av. d'Ostende

Garden club #6 – Et si le soleil était bleu, est-ce qu’on le verrait ?
Dal 02 A 04 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
1 Av. des Pins

Concert symphonique - M. Janowski
Il 04 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
10 Av. Princesse Grâce

Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin

Les Assises
Dal 07 al 09 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce

Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Lumières sur la Lagune
Fino al 25 novembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
22 Boulevard Princesse Charlotte

Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 01 maggio 2027
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende

Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin

Victor Brauner, L'Aventure magique
Fino al 03 gennaio 2027
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique

Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956
Fino al 26 febbraio 2027
L'Engelin, 83-85 
Bd du Jardin Exotique

Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season
Fino al  04 luglio 2027
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II

NIZZA
Le Filip – En rodage
Giovedì 01 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité 
3 rue Paganini

Toc Toc
Venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre 2026
Théâtre Bellecour 
14 rue Trachel Bat. B

Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur !
Venerdì 02 ottobre a 19h00
Théâtre Bellecour 
14 rue Trachel Bat. B

Orlando
Venerdì 2 ottobre ore 20
Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 
rue Saint-François de Paule

Le Théorème de Claude – Trio Les Triphasés
Venerdì 02 ottobre a 14h15
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet

Nono La Grinta
Venerdì 02 ottobre a 19h00
Stockfish 
5 avenue François Mitterrand

Le meilleur des Inconnus
Venerdì 02 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet 
19 rue Delille

Mariette a tué Robert
Da venerdì 02 ottobre a sabato 3 ottobre 2026 alle 21h00
Café-Théâtre Le Bouff'Scène 
2 rue Caissotti

Un festival c'est trop court
Dal 2 ottobre al 9 ottobre 2026
Divers lieux à Nice 

Djadja & Dinaz
Da sabato 03 ottobre a 20h00
Palais Nikaïa 
163 boulevard du Mercantour

Florian Lex
Sabato 03 ottobre a 20h30
Théâtre Lino Ventura 
168 bd de l'Ariane

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle
Sabato 03 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité 
3 rue Paganini

Mariés au premier coup d'oeil
Sabato 03 ottobre a 18h00
Théâtre Bellecour 
14 rue Trachel Bat. B

Un 4×4 pour deux
Sabato 03 ottobre a 16h00
Théâtre Bellecour 
14 rue Trachel Bat. B

60 minutes de violoncelle
Sabato 03 ottobre a 18h00
Opéra Nice Côte d'Azur 
4/6 rue Saint-François de Paule

Salon Grandes Ecoles Studyrama
Sabato 03 ottobre
Palais des Expositions 
Parvis de l'Europe

Festival Happy Inde – 4e édition
Da sabato 03 ottobre a sabato 10 ottobre 2026
Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet

Une semaine… Pas plus !
Sabato 03 ottobre a 19h00
Théâtre Nice Saleya 
5 rue de la Poissonnerie Salle 1

Patrick Martin dans Tempête Mentale
Sabato 03 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet 
19 rue Delille

Le bonheur au travail
Domenica 04 ottobre a 16h30
Théâtre l'Alphabet 
19 rue Delille

Ivan Urgant
Lunedì 05 ottobre
Théâtre de Verdure 
Jardin Albert 1er

Les 12 notes
Mercoledì 07 ottobre a 14h30
Théâtre Francis-Gag 
4 rue de la Croix

Nice Festival Cinéroman
Fino al 3 ottobre 2026
Luoghi diversi

Esposizioni
Rouge, le temps se déploie – Jean-Luc Jehan
Fino al 3 ottobre 2027
Maison Abandonnée [Villa Cameline] 43, avenue Monplaisir

Festival L'Image Satellite 2026
Fino al 10 ottobre 2026
Le 109 
89 Route de Turin

Exposition de Karen Ossona
Fino all’11 ottobre 2026

Galerie Lou Babazouk 
18 rue d'Angleterre

Exposition d’Alan Rodriguez
Fino all’11 ottobre 2026 
Galerie Lou Babazouk 1 – 
Loge 8 rue de la Loge (angle rue de la Loge et rue Droite)

Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky 
Château Sainte-Hélène 
Avenue de Fabron 

Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly

Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée
Fino al 6 novembre 2027
Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération

La Vague Qui Vient – Rémy Saglier
Fino al 7 novembre 2026
Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)

L’Automne de l’Image
Fino al 29 novembre 2026
Le 109 
89 Route de Turin 06300 Nice

Bernard Reyboz – Hors norme
Fino al 16 gennaio 2027
L'Artistique, Centre d'arts et de Culture 
27 bd Dubouchage

Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite

Mostra "Mortimer e il Giappone di carta
Fino al 31 gennaio 2027
Musée des Arts asiatiques 
405 Promenade des Anglais Arénas

De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret 
33 avenue des Baumettes

Un été 2024
Fino al 30 luglio 2028
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat 
Stade Allianz Riviera

ROUBION
Transhumance de Roubion
Domenica 04 ottobre a 10h00
Bureau d'Information Touristique de Roubion Village 
Bureau de Tourisme

SAINT JEAN CAP FERRAT
Mostra "Confluenza delle arti"
Fino al 4 ottobre 2026 
Espace Neptune 
Quai Virgile Allari

"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026 
Dans le village

SAINT LAURENT DU VAR
Stand-up Comedy Club – Doppio Malto
Venerdì 02 ottobre a 20h30
Doppio Malto 
Centre Commercial Cap3000

SAINT MARTIN VESUBIE
Fiera annuale d'autunno
Sabato 03 ottobre
Places du village

SAORGE
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère

TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca, 
Place Ponte

VALDEBLORE
3ème Cross de Valdeblore
Sabato 03 ottobre a 10h30
Soun Dal Pra 
Saint Dalmas

L'Expo du week-end à Valdeblore
Fino al 31 ottobre 2026
Place du Four 
La Bolline

VENCE
Salon "L'art d'être une femme"
Sabato 03 ottobre a 09h00
Place du Grand Jardin

VILLEFRANCHE SUR MER 
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00. 
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle

Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer 
Place Emmanuel Philibert


Beppe Tassone

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