Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

TOP 10 EUROPEO GIOVANILE DI TENNISTAVOLO

Dal 2 al 4 ottobre

Azurarena – Antibes



PAROLE DI VIVENTI

3 ottobre

Conservatorio di Musica – Antibes



4ª SFIDA ROSA ANTIBOISE

4 ottobre

Stadio del Fort Carré – Antibes

Domenica 4 ottobre - Cattedrale ore 15:00

Coro di Notre-Dame di Parigi

- tariffa unica: 36,20 €

Cathédrale d'Antibes et autres lieux de culte de la commune



TEATRO

ANTIBÉA THÉÂTRE

15 rue Georges Clémenceau – Antibes



IL GABBIANO

2, 3, 4, 9, 10 e 11 ottobre

ore 16.00 / 20.30



ANTHÉA ANTIPOLIS

260 avenue Jules Grec – Antibes



IL RECITAL DI BARBARA

Dal 2 al 4 ottobre

ore 16.00 / 17.00 / 19.00



AU BOUT DES LÈVRES

2 e 3 ottobre

ore 20.30



FATEVI DA PARTE, RAGAZZI

Dal 6 al 10 ottobre

ore 20.30 / 21.00



MOSTRE

REGARDS CROISÉS

fino al 15 ottobre

Ufficio del Turismo di Antibes



«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia

Fino al 18 ottobre 2026

Galleria Alexandre Simonin

2 rue de la Tourraque



Architettura Vivente

Fino al 28 ottobre 2026

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA

fino al 31 ottobre

Diverse sedi – Antibes



"Space of Love" di MIA SHALY

Fino al 4 novembre 2026

Le 1932 Hôtel et Spa

5 Avenue Saramartel



UN’ODISSEA CERAMICA

fino al 28 novembre

Les Arcades – Antibes



Les Casemates de la Création

Fino al 31 dicembre 2026

Boulevard d'Aguillon



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO

fino al 2 gennaio

Museo di Archeologia – Antibes



CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI

dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027

Museo Picasso – Antibes



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

«Signé Sacha » Beaulieu in scena

Sabato 03 ottobre a 19h30

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



BEAUSOLEIL

Spettacolo teatrale interattivo "Il colore delle emozioni"

Mercoledì 7 ottobre da 14:30 a 15:30

Théâtre Michel Daner,

Place de la Libération



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini: il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



CAGNES SUR MER

Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

TFWA World Exhibition & Conference

Fino al 1 ottobre

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Ötillö Swimrun Cannes

Sabato 3 ottobre da 07:00 a 17:00

Nuoto

Square Verdun,

Boulevard de la Croisette



Baby concerts - Direction Kyrian Friedenberg

Sabato 3 ottobre da 09:15 a 09:45 e da 10:45 a 11:15

Musica classica

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Salon International du Tourisme

3 ottobre > 4 ottobre

Hôtel Canopy by Hilton,

2 Boulevard Jean Hibert



Une Oeuvre, une Heure - Bartók

Domenica 4 ottobre da 11:00 a 12:00

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Hommage à Balavoine - Patrice Carmona

Domenica 4 ottobre da 19:00 a 21:00

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes –

Théâtre Debussy,

1 Boulevard de la Croisette



Mostre – esposizioni

Marion Charlet - Felicità

Fino al 10 gennaio 2027

Suquet des Artistes



Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa

Fino al 8 novembre 2026

Centre d'art La Malmaison



Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité

Jusqu'au 31 octobre 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal



CARROS

Sandra Nkaké

Venerdì 02 ottobre a 20h00

Salle Juliette Gréco

Boulevard de la Colle Belle



CASTELLAR

Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris

Fino al 14 novembre

Château-Musée Lascaris,

16 Rue du Château



Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



GATTIERES

Exposition – "Natur'ailes"

Fino al 15 ottobre 2026

Salle Vogade

100 Route des Sauces



Festival della Branda

Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00

Village, Place de la République



GORBIO

Festival della Branda

Domenica 4 ottobre da 10:00 a 20:00

Prodotti locali

Village, Place de la République



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TRINITE’

Samuel Bambi – Les Plages du Rire

Giovedì 01 ottobre a 20h00

La Stella 1

Place Jean Moulin



Les Saisons du futur

Mercoledì 07 ottobre a 20h00

La Stella

1 Place Jean Moulin



MENTON

Passeggiata urbana nel quartiere Fossan

Venerdì 2 ottobre da 10:00 a 12:

Place du vieux château



Corso di acquerello - diario di viaggio a Mentone

3 ottobre > 4 ottobre

En plein air dans la ville de Menton, Vieille-Ville, bord de mer, jardins



Semaine Bleue

5 ottobre > 18 ottobre

Site de la Mairie, 4 rue de la Marne



Visita guidata: "Il vecchio cimitero del castello".

Mercoledì 7 ottobre da 10:00 a 10:45

Cimetière du vieux château, Montée du souvenir,

Place du Vieux Château



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

1 gennaio > 31 dicembre

Lunedì 09:30 - 17:30

Martedì 09:30 - 17:30

Mercoledì 09:30 - 17:30

Giovedì 09:30 - 17:30

Venerdì 09:30 - 17:30

Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège



Escapade au coeur du Citron de Menton IGP

1 gennaio > 31 dicembre

Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato

Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Fino al 31 dicembre

Giovedì ore 10:15 - 11:30

Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Positive Energy

Il 01 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Bd Louis II



La rencontre

Il 01 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

12 Av. d'Ostende



Garden club #6 – Et si le soleil était bleu, est-ce qu’on le verrait ?

Dal 02 A 04 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

17h00

1 Av. des Pins



Concert symphonique - M. Janowski

Il 04 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

10 Av. Princesse Grâce



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Les Assises

Dal 07 al 09 ottobre 2026

10 Av. Princesse Grâce



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Lumières sur la Lagune

Fino al 25 novembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

22 Boulevard Princesse Charlotte



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace

Fino al 01 maggio 2027

Orario di inizio dell'evento

20h00

Théâtre Princesse Grace

12 Av. d'Ostende



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Victor Brauner, L'Aventure magique

Fino al 03 gennaio 2027

Nouveau Musée National de Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique



Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956

Fino al 26 febbraio 2027

L'Engelin, 83-85

Bd du Jardin Exotique



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season

Fino al 04 luglio 2027

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



NIZZA

Le Filip – En rodage

Giovedì 01 ottobre a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Toc Toc

Venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre 2026

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur !

Venerdì 02 ottobre a 19h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Orlando

Venerdì 2 ottobre ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur 4/6

rue Saint-François de Paule



Le Théorème de Claude – Trio Les Triphasés

Venerdì 02 ottobre a 14h15

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Nono La Grinta

Venerdì 02 ottobre a 19h00

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Le meilleur des Inconnus

Venerdì 02 ottobre a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Mariette a tué Robert

Da venerdì 02 ottobre a sabato 3 ottobre 2026 alle 21h00

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



Un festival c'est trop court

Dal 2 ottobre al 9 ottobre 2026

Divers lieux à Nice



Djadja & Dinaz

Da sabato 03 ottobre a 20h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Florian Lex

Sabato 03 ottobre a 20h30

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle

Sabato 03 ottobre a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Mariés au premier coup d'oeil

Sabato 03 ottobre a 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Un 4×4 pour deux

Sabato 03 ottobre a 16h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



60 minutes de violoncelle

Sabato 03 ottobre a 18h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Salon Grandes Ecoles Studyrama

Sabato 03 ottobre

Palais des Expositions

Parvis de l'Europe



Festival Happy Inde – 4e édition

Da sabato 03 ottobre a sabato 10 ottobre 2026

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Une semaine… Pas plus !

Sabato 03 ottobre a 19h00

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Patrick Martin dans Tempête Mentale

Sabato 03 ottobre a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Le bonheur au travail

Domenica 04 ottobre a 16h30

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Ivan Urgant

Lunedì 05 ottobre

Théâtre de Verdure

Jardin Albert 1er



Les 12 notes

Mercoledì 07 ottobre a 14h30

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Nice Festival Cinéroman

Fino al 3 ottobre 2026

Luoghi diversi



Esposizioni

Rouge, le temps se déploie – Jean-Luc Jehan

Fino al 3 ottobre 2027

Maison Abandonnée [Villa Cameline] 43, avenue Monplaisir



Festival L'Image Satellite 2026

Fino al 10 ottobre 2026

Le 109

89 Route de Turin



Exposition de Karen Ossona

Fino all’11 ottobre 2026



Galerie Lou Babazouk

18 rue d'Angleterre



Exposition d’Alan Rodriguez

Fino all’11 ottobre 2026

Galerie Lou Babazouk 1 –

Loge 8 rue de la Loge (angle rue de la Loge et rue Droite)



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée

Fino al 6 novembre 2027

Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération



La Vague Qui Vient – Rémy Saglier

Fino al 7 novembre 2026

Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)



L’Automne de l’Image

Fino al 29 novembre 2026

Le 109

89 Route de Turin 06300 Nice



Bernard Reyboz – Hors norme

Fino al 16 gennaio 2027

L'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



Mostra "Mortimer e il Giappone di carta

Fino al 31 gennaio 2027

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais Arénas



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Un été 2024

Fino al 30 luglio 2028

Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat

Stade Allianz Riviera



ROUBION

Transhumance de Roubion

Domenica 04 ottobre a 10h00

Bureau d'Information Touristique de Roubion Village

Bureau de Tourisme



SAINT JEAN CAP FERRAT

Mostra "Confluenza delle arti"

Fino al 4 ottobre 2026

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

Stand-up Comedy Club – Doppio Malto

Venerdì 02 ottobre a 20h30

Doppio Malto

Centre Commercial Cap3000



SAINT MARTIN VESUBIE

Fiera annuale d'autunno

Sabato 03 ottobre

Places du village



SAORGE

Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



TENDE

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

3ème Cross de Valdeblore

Sabato 03 ottobre a 10h30

Soun Dal Pra

Saint Dalmas



L'Expo du week-end à Valdeblore

Fino al 31 ottobre 2026

Place du Four

La Bolline



VENCE

Salon "L'art d'être une femme"

Sabato 03 ottobre a 09h00

Place du Grand Jardin



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert





