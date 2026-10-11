Mentone, visita guidata al National: alla scoperta di uno degli hotel più antichi della città

Costruito nel 1879, il National è uno degli hotel più antichi di Mentone e sarà protagonista di una visita guidata in programma giovedì 29 ottobre, dalle 10 alle 10.45.

Situato ai piedi della collina delle Terres Chaudes, l’edificio domina la linea ferroviaria e offre una vista panoramica sulla città. La sua architettura dalle linee classiche, caratterizzata da un’elegante facciata chiara, è valorizzata da un giardino ornamentale che costituisce una cornice verde attorno alla struttura.

All’interno, una sala conserva le decorazioni originali e permette di ritrovare l’atmosfera della Belle Époque. Oggi, diventato un condominio, il National apre eccezionalmente le sue porte al pubblico per una visita guidata dedicata alla storia e alle caratteristiche di questo luogo.

La partecipazione prevede un biglietto intero di 4 euro e una tariffa ridotta di 2 euro per i giovani dai 14 ai 18 anni. L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni, le persone con disabilità e i beneficiari dell’Assegno personalizzato di autonomia (APA).

Per informazioni è possibile contattare il numero 04 89 81 52 70 oppure consultare il sito ufficiale di Menton Riviera & Merveilles.