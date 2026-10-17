Festività di fine anno 2026: Partite a bordo del Monte-Carlo Express per il Grande Viaggio di Natale

Dal 30 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, Monte-Carlo vibrerà al ritmo delle festività di fine anno, tra scenografie spettacolari, merende, pranzi e cene all'insegna del gusto, con esperienze indimenticabili per grandi e piccini. Il via sarà dato la sera del 29 novembre, in occasione della tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie della Place du Casino.

Il Grande Viaggio di Natale Monte-Carlo

Sotto un cielo invernale stellato, sulla Place du Casino fa la sua comparsa un treno maestoso: il Monte-Carlo Express. Un vero treno, degno delle più belle fiabe natalizie, in cui ogni vagone racconta una storia. Nel primo vagone, Babbo Natale, circondato dagli animali del bosco, legge le migliaia di lettere arrivate da ogni angolo del mondo. Il viaggio prosegue nell'atelier dei regali: montagne di giocattoli e altri splendidi doni si accumulano in un'atmosfera accogliente. Il terzo e ultimo vagone svela una scena piena di dolcezza, in cui il mondo ha ricevuto i suoi regali. Libero dalla sua missione, Babbo Natale si mette a tavola con i suoi fedeli compagni per la cena della Vigilia. Anche quest'anno, per le festività, Monte-Carlo Société des Bains de Mer fa le cose in grande e, dal 30 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, trasforma il proprio Resort in uno scenario da fiaba.

Poco distante dalla stazione del Monte-Carlo Express svetta il tradizionale albero di Natale, alto 20 metri, che verrà ufficialmente illuminato il 29 novembre alle 18. In un gioco di riflessi, sulla facciata del Casino de Monte-Carlo prenderà vita, ogni sera, uno spettacolo di luci e suoni, musicale e colorato, ogni 30 minuti dalle 18 a mezzanotte. Il 4, 5, 6, 11, 12 e 13 dicembre, poi dal 18 dicembre al 10 gennaio 2027.

Sempre sulla Place du Casino, il tradizionale coro incanterà il pubblico il 19, 20, 23, 24 e 26 dicembre, dalle 13 alle 16.30. Babbo Natale, invece, incontrerà i bambini il 20, 21, 24 e 25 dicembre, dalle 13 alle 17.

Decorazioni e idee regalo

I tradizionali chalet dell'Avenue de Monte-Carlo torneranno dal 14 novembre 2026 al 3 gennaio 2027. Otto graziose boutique temporanee, aperte tutti i giorni dalle 10.30 alle 19, saranno una miniera di idee regalo – decorazioni floreali, candele profumate, prodotti di bellezza – e offriranno una pausa golosa con le immancabili specialità natalizie: vin brulé, pretzel, crêpe e altre delizie dolci e salate.

Lo chalet di Monte-Carlo Société des Bains de Mer proporrà, tra le altre cose, splendide decorazioni natalizie e deliziosi panettoni. Al One Monte-Carlo, le boutique di lusso della Christmas Promenade Monte-Carlo Shopping presenteranno i più bei look per le feste, raffinati oggetti decorativi, realizzati anche in atelier locali, e tante altre idee regalo.

Altre idee regalo: il libro dedicato al Casino de Monte-Carlo, pubblicato da Assouline, il Monopoly da collezione Monte-Carlo Société des Bains de Mer e la nuovissima edizione di Cluedo in versione Monte-Carlo. Tre imperdibili esclusive, disponibili al drugstore di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, al Casino de Monte-Carlo, al drugstore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort e nella nuova boutique dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

La golosità al centro delle festività con le merende di Natale

Natale fa rima con merende e cene di festa! Anche quest'anno tornano le Merende di Natale dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo , nella Salle Belle Epoque, dal 19 al 23 dicembre, dalle 15 alle 18.

115 euro per adulto; 60 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni. Gratis per i minori di 5 anni.

Nel quartiere Mareterra, anche il ristorante Marlow si sintonizza sul clima delle festività di fine anno con una Merenda di Natale in programma il 25 dicembre. Proposte à la carte.

E che Natale sarebbe senza il tronchetto? Scoprite il dolce creato appositamente quest'anno per il concorso interno di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: l'Escale boréale a bordo del Monte-Carlo Express. Vincitore della 15ª edizione del concorso, organizzato dalla Direzione degli Eventi Culinari, dalla Direzione delle Operazioni e dalla Direzione delle Risorse Umane del Gruppo, questo dessert firmato da Romain Catala, Chef de Partie all'Hôtel Hermitage, invita a un viaggio tra Monaco e l'Islanda. Si compone di una base croccante di speculoos al fleur de sel, una crema vellutata al cioccolato al latte e fava tonka, una composta di pere crude e cotte alla vaniglia, un soffice pan di spezie e una mousse vellutata alla vaniglia. Da gustare all'Hôtel Hermitage oppure da asporto al Mada One durante le festività.

Non mancano i tronchetti firmati Cedric Grolet Monte-Carlo: tornano il Bûche Père Noël, dagli aromi di vaniglia, e il Pain d'Epice, goloso e cremoso; debuttano invece l'Ourson chocolaté, il Bonhomme des Neiges al cocco e, soprattutto, la creazione esclusiva dedicata all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, con note di nocciola, caramello e vaniglia. Delizie da gustare sul posto o da asporto dal 9 al 31 dicembre.

Pop-up natalizi e alberi incantati

Anche quest'anno tornano due pop-up natalizi. Il primo, nei pressi del Jardin des Boulingrins, ospiterà il tradizionale Carrousel , che delizierà i golosi dal 1° novembre al 15 marzo 2027 con crêpe, waffle, churros, mele candite e altre leccornie, oltre a una selezione di bevande calde e fredde. Anche il pop-up invernale del Blue Gin, "L'illusione dello Chalet perfetto" , al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, tornerà dal 17 novembre 2026 al 1° marzo 2027. Un'occasione per vivere l'atmosfera accogliente e calorosa tipica di un rifugio alpino, affacciati sul Mediterraneo, e assaporare un menu di cocktail d'autore interamente ispirato all'inverno. – Aperto tutti i giorni dalle 18.30 all'1.30. DJ resident Nicolas Saad dal giovedì al sabato.

Sullo square Beaumarchais, di fronte all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, un pop-up Lavazza proporrà caffè, cioccolate calde, pumpkin latte e pumpkin latte alla mela e cannella dal 12 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027.

Infine, dal 30 novembre al 6 gennaio, nella hall dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo tornerà il tradizionale albero di Natale realizzato dalla Maison Chopard. L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo accoglierà invece un albero tutto nuovo, ideato dalla Maison Chanel Joaillerie. Dal 17 novembre, il Monte-Carlo Bay sarà interamente decorato dal fiorista Stanislas Ducreux.

Pranzi e cene delle feste

Brunch, cene d'eccezione, pranzi... Anche quest'anno tutte le strutture di Monte-Carlo Société des Bains de Mer si preparano alle festività di fine anno con un'ampia scelta di appuntamenti gastronomici per Natale e Capodanno. Tutti i dettagli e i menu sono disponibili qui: Ristoranti a Monaco per Natale / Ristoranti ed eventi a Monaco per accogliere l'Anno Nuovo .

Festeggiate il Capodanno con Monte-Carlo Société des Bains de Mer

I locali del Resort si preparano a dare il benvenuto al 2027 con imperdibili serate per la notte di San Silvestro. Si comincia dalla Salle des Etoiles, allo Sporting Monte-Carlo, con una cena-spettacolo d'eccezione sulle note dei più grandi successi del Re del Pop, Michael Jackson, con il tribute show This is Michael: Capodanno alla Salle des Étoiles | Monte-Carlo Société des Bains de Mer – 665 euro a persona, con ½ bottiglia di champagne.

All'Amazónico Monte-Carlo l'atmosfera sarà tropicale per la serata «Tropicalia», con ballerine e percussioni; al Selva Monte-Carlo sarà invece disco, con la serata «Disco Fever». Il Jimmy'z Monte-Carlo si conferma un appuntamento imperdibile sul mare. Al Blue Gin è previsto un pre-serata dalle 17, prima dell'evento delle 23, seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Il Buddha-Bar Monte-Carlo organizzerà una serata speciale con il conto alla rovescia fino a mezzanotte, mentre un DJ set farà scatenare la Place du Casino.

Infine, dalle 21.30 il Casino de Monte-Carlo ospiterà quattro performer nella Salle Europe e nell'Atrium, oltre a un Quartet Strolling. Ogni sera, dal 31 dicembre al 2 gennaio, un DJ farà ballare i giocatori. Anche il Casino Café de Paris ospiterà un DJ, ballerine, trampolieri e uno spettacolo di luci dal 31 dicembre al 2 gennaio.