Terme nel centro Italia: i posti migliori per le tue cure termali

Il Centro Italia è ricco di località con terme meravigliose assiduamente frequentate per dei week-end all'insegna del relax o per svolgere delle cure termali specifiche. Lazio e Toscana sono sicuramente le due regione maggiormente ricche a questo punto, con terme naturali e strutture annesse che consentono di passare qualche giorno all'insegna del benessere fisico e mentale. Sia la Toscana che il Lazio offrono spunti interessanti a livello artistico e culturale, oltre ad avere dei centri termali antichi e molto famosi come Saturnia, Montecatini, Chianciano ed i Bagni di San Filippo per la Toscana, mentre per il Lazio meritano una menzione sicuramente Stigliano e Fiuggi.

Lazio: centri termali meravigliosi a pochi passi dalla Capitale

Roma è una delle città più visitate (ed invidiate) del mondo, quindi se si sta programmando una visita nella Città Eterna oppure se si vive nel caos cittadino e si desidera staccare la spina è bene sapere che a qualche km da Roma si trovano due tra le terme più belle del Centro Italia: Stigliano e Fiuggi.

Le Terme di Stigliano sono caratterizzate da ben 9 sorgenti e due fiumi che attraversano il parco nel quale sorge la struttura termale. L'area è caratterizzata dal verde e da moltissime piante rare. Le Terme di Stigliano si trovano all'interno di un contesto paesaggistico assolutamente da non perdere.

Le Terme di Fiuggi, invece, hanno visto passare personaggi come Michelangelo e persino Papa Bonifacio VIII e sono ricche di storia. Le principali cure termali che si possono ricevere da queste acque arrivano da "dentro", ossia bevendo l'acqua delle fonti, in grado di offrire notevoli benefici al fegato e all'apparto renale. Su Consigliamidove.it sono disponibili numerose strutture per cure termali convenzionate a Fiuggi.

Toscana: il luogo dove la cultura sposa il relax

La Toscana è conosciuta a livello mondiale per essere la "culla del Rinascimento" ed è costellata da piccole grandi perle dal punti di vista artistico e culturale come la città di Firenze, quella di Pisa oppure Lucca ma ha il valore aggiunto di ospitare alcune delle terme più belle non solo del Centro Italia ma dell'intera penisola. Godersi una vacanza in un centro termale toscano permetterà di godere di benessere a 360 gradi con strutture inserite in contesti naturalistici sensazionali ed accompagnati da un'ottima cucina con decine di piatti tipici gustosi tutti da provare.

Le Terme di Chianciano sono sicuramente una delle migliori in tutta Italia. In questo piccolo centro sono presenti diversi percorsi termali che offrono delle vere e proprie esperienze sensoriali grazie alle cinque differenti fonti termali della zona con acqua a temperature diverse, per svolgere anche delle cure termali mirate a diversi punti e patologie del corpo.

Le Terme di Saturnia sono caratterizzate dalle famosissime Cascate del Mulino, un vero e proprio centro termale totalmente gratuito e a cielo aperto, dove bagnarsi in suggestive vasche di acqua calda naturale che sgorga proprio nei pressi delle Cascate. Adiacente alle terme naturali è possibile visitare l'omonimo centro benessere in cui ricevere trattamenti specifici, massaggi ed ulteriori cure termali più mirate.

Montecatini è un altro piccolo centro dove gli stabilimenti sono caratterizzati da uno stile Liberty davvero particolare e ricercato. Tra tutti i centri termali toscani, Montecatini è forse quello più gettonato ed amato dai turisti proprio per queste strutture estremamente particolari.

