Municipali 2026, Ciotti sfida Estrosi: il duello per la guida di Nizza

La sfida per il Comune di Nizza è ufficialmente aperta.

Éric Ciotti, deputato delle Alpi Marittime e leader dell’Union des droites pour la République, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni municipali del marzo 2026, lanciando così il confronto diretto con Christian Estrosi, sindaco uscente in corsa per un quarto mandato.



L’annuncio è arrivato con un intervento pubblico e una lettera di venti pagine indirizzata ai cittadini, diffusa online e destinata alla distribuzione nelle strade. Ciotti propone una linea basata su sicurezza, controllo della spesa pubblica e rilancio culturale.

Tra le priorità figurano il raddoppio della polizia municipale, la cancellazione dell’aumento del 20% della tassa fondiaria deciso nel 2024, un piano per nuove scuole e asili, oltre a progetti come un nuovo teatro nazionale e un palazzo dei congressi.



Il candidato accusa Estrosi di aver condotto la città a un “deragliamento finanziario”, citando demolizioni di strutture pubbliche e spese eccessive. L’obiettivo dichiarato è ristabilire ordine e rigore amministrativo, anche attraverso la guida della Métropole.



La battaglia elettorale tra i due esponenti, entrambi figure di spicco della destra francese ma ormai distanti politicamente, si annuncia tra le più osservate a livello nazionale.





