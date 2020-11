Agrimontana presenta i suoi marroni nella cornice del Principato di Monaco

La castagna, il frutto carnoso dell'autunno, è uno dei must sulla tavola dei buongustai. Tanto più quando è "glassata" e preparata da rinomati Maestri Pasticceri. Il risultato finale, come sappiamo, è un'opera d'arte artigianale che permette a tutti i nostri sensi di viaggiare attraverso la natura, ricca di profumi e sapori. La degustazione diventa, quindi, un'esperienza e una scoperta per tutti coloro che amano essere sorpresi. Ma c'è un segreto del successo di questo sottile e voluttuoso itinerario gastronomico: è la ricerca e l'utilizzo dei migliori ingredienti, in particolare le castagne, che rappresentano anche il patrimonio di una specifica area geografica. E per rendere più concreta questa esperienza è necessario ricorrere all'iniziativa nata in Italia grazie ad AZIENDA AGRIMONTANA e portata a Montecarlo da AGRIMONTANA INTERNATIONAL, azienda dolciaria e di prodotti alimentari di lusso con sede a Monaco, fondata nel 1990, che festeggia i suoi 30 anni di attività.



"È la prima volta che organizziamo questo evento a Monte Carlo e speriamo di ripeterlo in futuro", afferma Enrico Bardini, Presidente di Agrimontana International, che aggiunge: "Abbiamo scelto di celebrare il nostro anniversario 'monegasco' con la collaborazione di Cova Monte Carlo, la filiale monegasca della storica pasticceria Cova di Milano, cliente di lunga data. È infatti grazie al know-how del pasticcere monegasco Gianluca Guinzoni e di Edoardo Gadda, executive pastry chef di Cova Milano, che possiamo continuare il percorso iniziato quest'anno in Italia, con l'iniziativa LA PIÙ GRANDE DEGUSTAZIONE ITALIANA DI MARRON GLACES. Siamo entrati a far parte di 80 pasticcerie le cui castagne sono state sublimate in tutte le loro forme grazie alla partecipazione dei migliori maestri pasticceri italiani. Inoltre, l'ulteriore collaborazione con i più rinomati e stellati pasticceri italiani hanno permesso di offrire agli amanti dei marrons glacés e delle castagne candite diverse interpretazioni del materiale lavorato secondo la loro creatività ed esperienza". L'evento monegasco, organizzato il 26 novembre da Cova Monte Carlo, propone un itinerario gastronomico unico, dove all'imperdibile dessert Monte Bianco si aggiungeranno i Marrons Glacés e altre delizie a sorpresa, preparate secondo l'ispirazione del Pasticciere. Gli ingredienti di base per questi prodotti di pasticceria sono sempre forniti da Agrimontana.

Per non dimenticare questa esperienza gastronomica tutti invitati a condividere le proprie immagini sui social network con l'indicazione #journeeDuMarron