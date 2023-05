Droni nei grandi eventi e per ordine pubblico: Nizza vuole poterli utilizzare per le riprese, il governo francese dice di no

Il Comune di Nizza rinnova la richiesta che la Polizia Municipale possa utilizzare i droni, nell'espletamento delle sue missioni come la Polizia di Stato e la Gendarmeria

Da tempo il comune di Nizza chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei droni per poter acquisire immagini utili per missioni di polizia: il nuovo decreto, adottato dal governo francese, che prevede l’implementazione dell’utilizzo di questi dispositivi esclude, però, le polizie municipali da questa opportunità.

Il Comune di Nizza deplora ancora una volta che il decreto pubblicato la scorsa settimana sulla Gazzetta Ufficiale relativo all'implementazione dell'elaborazione delle immagini mediante dispositivi di acquisizione installati su aeromobili per missioni di polizia amministrativa escluda la polizia municipale dall'ambito delle autorità autorizzate all'uso dei droni.

In Parlamento, al momento della discussione sui contenuti della legge "Sicurezza Globale preservando le libertà", i parlamentari avevano ritenuto che anche la Polizia Municipale potesse utilizzare le immagini dei droni, allo stesso modo della Polizia di Stato e della Gendarmeria.

Il testo finale del provvedimento, peraltro, non prevede questa opportunità e il Sindaco di Nizza, Cristian Estrosi, non ci sta: “In un momento in cui la sicurezza rimane una priorità per i francesi, in cui le nuove tecnologie devono essere in grado di supportare il lavoro degli agenti di polizia sul campo, è anacronistico rifiutare l'uso di droni alla polizia municipale per osservare eventi, prestare soccorso alle persone o per altri compiti generali di monitoraggio.

Sono convinto che i droni facciano parte del futuro della sicurezza: la città di Nizza ha stipulato nel 2021 un accordo di cooperazione con la città di Madrid, pioniera nella sicurezza dei droni, che ha dimostrato che i droni sono una vera risorsa per fornire immagini in tempo reale durante i grandi eventi. Questa tecnologia è complementare agli strumenti esistenti in caso di grandi rischi o per mettere in sicurezza grandi eventi come il Carnevale di Nizza".

Di qui la decisione di “continuare a perorare la necessità di modificare la normativa affinché la Polizia Municipale possa utilizzare i droni per svolgere le sue missioni quotidiane e mette a disposizione della Police Nationale le proprie tecnologie”.

La Polizia Municipale di Nizza dispone già di tre droni e cinque agenti sono addestrati al pilotaggio e all'elaborazione della protezione video nell'ambito delle operazioni di sicurezza civile.