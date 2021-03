Sono state 645 le sanzioni comminate nel primo fine settimana di confinamento (Foto)

E’ trascorso il primo fine settimana di confinamento, in Costa Azzurra, con un bilancio tutto sommato positivo ed un sostanziale rispetto delle regole imposte dalla drammatica situazione pandemica.

Il Dipartimento è vicino al riconoscimento dell’alerte 5, il massimo di tipo sanitario, con il blocco delle attività diverse per far fronte alla pandemia, la misura è stata chiesta da alcuni esponenti politici e potrebbe essere proclamata dalla regione se la situazione dovesse ancor più compromettersi.



L’analisi dei comportamenti tenuti dalla popolazione nel fine settimana ha indotto il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, a rivolgersi direttamente alla popolazione con queste parole: “Questo primo fine settimana di confinamento è stato per lo più rispettato dalla popolazione di Nizza, che vorrei ringraziare. So quanto siano dolorosi gli sforzi che vengono chiesti da quasi un anno, ma so anche che alla fine questi sforzi daranno i loro frutti.

Desidero inoltre congratularmi con la polizia municipale, pienamente mobilitata nel corso di questo fine settimana”.