“1000 Persone X 1000 Piazze”: in soli 2 mesi, già più di 250 eventi in tutta Italia promossi online attraverso il nuovo portale ed una utenza di 1.180.000 persone nelle località raggiunte dal Progetto

Oltre 250 eventi culturali promossi in tutta Italia per un totale di più di 70 locations coinvolte distribuite in gran parte delle Regioni della Penisola ed un bacino di utenza pari a 1.180.000 persone residenti nelle Città e Paesi teatro delle varie iniziative. Questi sono gli incoraggianti risultati fatti registrare dal Progetto nazionale “1000 Persone X 1000 Piazze” a soli 2 mesi dalla propria nascita.

L’iniziativa, ideata dall’Associazione nazionale CARTESIO APS con l’intento di creare un’unica rete con cui stimolare la ripartenza e promuovere la conoscenza delle proposte culturali ed artistiche organizzate nei territori italiani, continua a cresce ed a raccogliere l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, oltre che un’ampia adesione di: Comuni, Associazioni ed Operatori Culturali.

“Il Progetto che stiamo realizzando è ambizioso, un po’ folle e non privo di difficoltà ed incognite per una neonata associazione come la nostra - affermano i responsabili di CARTESIO APS - tuttavia l’entusiasmo che registriamo dai diversi interlocutori che incontriamo quotidianamente in tutta Italia e la voglia diffusa di ritornare alla socialità condivisa ed in presenza, espressa dal pubblico, ci spingono a continuare con rinnovata energia, facilitando in gran parte lo sviluppo dell’iniziativa cui, da volontari, ci dedichiamo con passione nei ritagli della nostra vita professionale”.

L’obiettivo di CARTESIO APS attraverso il Progetto “1000 Persone X 1000 Piazze” consiste nel favorire la diffusione della cultura locale intesa come elemento essenziale del vivere civile e dell’arte in ogni sua forma di espressione.

Per questo motivo, l’Associazione CARTESIO APS ha realizzato e reso disponibile gratuitamente “on line” da inizio luglio 2021 il nuovo portale www.1000x1000.it. Uno strumento “open” pensato e sviluppato per consentire la conoscenza e la divulgazione delle migliaia di iniziative culturali ed artistiche organizzate da: Comuni, Associazioni ed Artisti che vogliono aderire gratuitamente al Progetto “1000 Persone X 1000 Piazze”.

I Borghi italiani sono da sempre ricchi di: bellezze artistiche uniche, tradizioni secolari, pregevoli manifestazioni, interessanti festival, piccole e grandi iniziative spesso purtroppo sconosciute al di fuori dei confini territoriali che meritano di essere scoperte, vissute e condivise. Per questo motivo, CARTESIO APS ha reso disponibile: www.1000x1000.it , il portale in cui le realtà locali di ogni parte della Penisola possono inserire tutte le informazioni relative a: spettacoli, concerti, mostre, conferenze, incontri, manifestazioni che vengono organizzate nel proprio territorio e necessitano di essere diffuse e promosse.

Ciascun evento è indicizzato, geolocalizzato e contiene tutte le indicazioni e i link utili alla partecipazione. Il singolo evento può inoltre essere condiviso con gli amici via mail, in chat e sui social network, oltre che essere aggiunto alla propria agenda personale su smartphone, tablet e pc. La mappa in continuo aggiornamento, la newsletter, le schede informative, la community e la Web TV di prossima pubblicazione completano le funzionalità di questo strumento che vuole diventare il registro e il punto di riferimento per gli eventi culturali nazionali.

Sul portale www.1000x1000.it è inoltre possibile trovare tutti i documenti per aderire semplicemente al Progetto “1000 Persone X 1000 Piazze”, perché questo non sia solo una vetrina della ripartenza, ma una reale condivisione di intenti per valorizzare tutti i momenti di cultura che popolano i nostri Paesi.

“1000 Persone x 1000 Piazze” è una iniziativa che vuole sottolineare come anche la cultura locale si stia riprendendo i luoghi che da sempre sono stati il proprio ambito primario, cioè le piazze, le vie, le chiese, i teatri, le biblioteche, ecc. dove le tradizioni culturali di ogni nostra singola Località vengono celebrate da anni, se non da secoli.

In questo specifico contesto, CARTESIO APS vuole anche affiancare le Amministrazioni, le Associazioni e gli Artisti per aiutarli a gestire, come partner affidabile, le dinamiche inerenti le recenti novità introdotte dall’utilizzo del sistema del “Green Pass”. Il tutto per tornare a riunirsi nel massimo della sicurezza coniugandola al divertimento e alla ripresa della vita sociale.

Unire la riscoperta della vitalità dei nostri Borghi e Comuni, della condivisione di esperienze uniche, della ripartenza e conoscenza delle tante bellezze culturali e territoriali presenti coniugandole alla sicurezza e alla serenità delle persone, è la “chimica giusta” per poter riprendere la voglia di partecipare e stare insieme. Aspetto questo che da sempre è una caratteristica unica del nostro meraviglioso Paese.

ALLEGATO 1 - I TESTIMONIALS 1000X1000

BANDA OSIRIS

“...è un progetto da sostenere perché i piccoli comuni contengono gente curiosa e attenta agli eventi, più’ delle grandi città distratte da una grandezza che in realtà è molte volte solo misurabile in spazio e non in contenuto. Noi siamo cresciuti suonando nelle piccole città, dove festival, rassegne, sagre possono essere bacino di bellezza e cultura popolare.

FABRIZIO VENDRAMIN

"...sono proprio le piazze, vera anima dei borghi, dei paesi e delle cittadine di provincia, i luoghi dove il calore del pubblico è più intenso e le emozioni sono più forti durante una performance. L'iniziativa 1000 Persone X 1000 Piazze merita dunque di essere sostenuta e diffusa perché è importante tornare a far rivivere questi posti preziosi con la "bellezza" delle varie forme d'arte e la socialità".

ALLEGATO 2

Di seguito riportiamo le nuove dichiarazioni a sostegno del Progetto “1000 Persone X 1000 Piazze” raccolte nell’ultimo mese da alcuni degli Amministratori dei Comuni aderenti

Maccagno con Pino e Veddasca (VA)

Siamo orgogliosi di essere il primo Comune della Provincia di Varese ad aver aderito all’iniziativa “1000 Persone x 1000 Piazze”, proposta dall’Associazione di Promozione Sociale “Cartesio” di Varese.

Abbiamo voglia di ripartire dopo questo lunghissimo lookdown, in nome di ciò che è bello, che stupisce, che fa incontrare e discutere la gente.

Abbiamo voglia di Cultura, abbiamo voglia di riappropriarci dei nostri spazi pubblici.

Un desiderio, un auspicio, un grido liberatorio.

Usiamo la testa, sempre.

Ma riprendiamo il senso di vivere, di stare insieme.

Che l’estate – oramai alle porte – sia foriera solo di cose belle!

Fabio Passera, Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Dorgali (NU)

Abbiamo aderito a questa iniziativa perchè ci è piaciuta da subito l'idea di fare rete a livello nazionale sulla diffusione dello spettacolo e della cultura, che nei piccoli centri spesso non è conosciuta.

Prendiamo questa collaborazione come buon auspicio per una grande ripartenza culturale e sociale dopo un anno di restrizioni e difficoltà. Il nostro è un paese molto vivo e dinamico, siamo contenti di farlo conoscere anche attraverso lo spettacolo e le nostre numerose tradizioni.

Rosanna Fronteddu, Assessore di Dorgali (NU)

La Salle (A0)

Con entusiasmo abbiamo presentato gli eventi estivi che animeranno La Salle. Dopo tanti mesi di difficoltà legate alla pandemia, abbiamo tutti bisogno di spensieratezza e di tornare a sorridere e stare insieme. Speriamo di Cuore che la programmazione degli eventi unita alla adesione a questo interessante progetto, riesca ad incrementare la visibilità del Nostro Bellissimo Territorio per farlo scoprire e conoscere a coloro che ancora non conoscono la Sua Bellezza e tutto quello che può offrire. Un Paradiso tra le Montagne più Alte d'Europa, adatto a tutte le Età!

Vi aspettiamo a La Salle, ai Piedi del Monte Bianco!

Buona Estate! Bon Itsotèn!

Silvia Lugano, Assessore Turismo e Sport di La Salle (AO)

Viggiù (VA)

Abbiamo, entusiasticamente, aderito al progetto di Cartesio; perché l'idea proposta è innovativa nel suo genere e, come tale, può aiutare le comunità, soprattutto quelle più piccole, a ripartire dopo un periodo difficile come quello appena passato.

Il principio, fondamentale, di "fare rete" tra le diverse amministrazioni ed associazioni è l'elemento prioritario che ci ha convinto e portato ad essere coinvolti nel progetto "1000 persone per 1000 comuni".

Solo insieme si può fare molto e per una comunità come quella di Viggiù, ricca di Arte e Storia, aderire ad un progetto come quello di Cartesio era un’occasione che non si poteva assolutamente perdere

Carmelo Chiofalo, Vice Sindaco di Viggiù (VA)

Caponago (MB)

Ripartire....non è cosa semplice fra regole, prescrizioni...Caponago riparte dalla festa del Paese la prima domenica di settembre. Le piccole Comunità come la nostra soffrono più di altre l'organizzazione, ma sono certa che ce la faremo anche grazie alle nostre realtà associative e al loro supporto.

Monica Buzzini, Sindaco di Caponago (BG)

Antegnate (BG)

A nome mio e della cittadinanza ringrazio per la possibilità concessa aderendo al vostro progetto.

Come già ribadito durante la conference call trovo particolarmente interessante la proposta con la quale mettete a disposizione dei piccoli comuni, che non sempre hanno la capacità economica necessaria, la possibilità, a costo zero, di pubblicizzare gli eventi annuali che si svolgeranno sul territorio.

Ammirevole, inoltre, la possibilità accordata alle associazioni di volontariato presenti sul territorio di farsi conoscere, divulgando le iniziative da loro proposte; penso in modo particolare al nostro Corpo Bandistico Luciano Manara fondato dall’ eroe del Risorgimento nel 1847.

Mi auguro un favorevole scambio interculturale da coltivare attraverso una proficua collaborazione dal punto di vista artistico e sociale.

Maria Angela Riva, Sindaco di Antegnate (BG)

Pentone (CZ)

L’adesione all’idea/progetto “1000 Persone X 1000 Piazze” ci ha visti aderire con la lungimiranza di creare un comune denominatore a posti e ad iniziative diverse, ma che sotto questo manifesto di intenti si ritrovano per promuovere la Rinascita dei nostri territori.

Territori molto bisognosi di una normalità ormai sconosciuta, ma che va recuperata attraverso l’originalità e l’impegno di iniziative che siano funzionali allo scopo.

Vincenzo Marino, Sindaco di Pentone (CZ)

Rosasco (PV)

“Abbiamo aderito a questa iniziativa perché riteniamo sia importante mettere Rosasco in contatto e ampia relazione con altre realtà territoriali nazionali. Prendiamo questa collaborazione come buon auspicio per una grande ripartenza culturale e sociale dopo lungo periodo di restrizioni e difficoltà. Il nostro è un borgo piccolo ma ricco di: storia, tradizioni e arte. L’ampia piazza, la rocca, due chiese, la torre civica di 35m, la torre del “Consegno”, il salone Visconti, palazzo Frova, gli storici mulini e una delle antiche garzaie più importanti d’Europa sono tutti luoghi di grande bellezza e valore storico che meritano di essere sempre più conosciuti a livello italiano e valorizzati attraverso l’ideazione e la realizzazione di iniziative culturali locali ed in rete”.

Riccardo Berzero Taccone, Sindaco di Rosasco (PV)