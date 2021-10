Davide Nevrkla il PT esperto di Fitness 2.0 consiglia agli italiani come allenarsi su 'For Men'

Il Personal Trainer sanremese Davide Nevrkla, tra i più apprezzati professionisti nel settore fitness, conosciuto come David (David Elite Top Training) è ormai da mesi il trainer di riferimento della famosa rivista italiana “For Men” che gli ha affidato personalmente una rubrica al suo interno chiamata “Cyber Fit”, dove vengono portati all'attenzione dei lettori italiani le novità tecnologiche e le ultime tendenze nel panorama fitness. La nostra redazione lo ha incontrato per chiedere maggiori informazioni su questo suo nuovo successo professionale.

David come è nata questa collaborazione professionale con il famoso magazine “For Men”

“For Men Magazine si è interessato a me l'anno scorso per essere stato riconosciuto come primo Personal Trainer in Italia ad aver ideato un personal training con la tecnologia della Virtual Reality. Mi hanno dedicato un'intervista nel marzo 2020 e all'inizio del 2021 hanno deciso di affidarmi l'incarico di curare personalmente una rubrica mensile all'interno del loro magazine per parlare delle ultime novità tecnologiche del panorama fitness e di virtual reality”.

Ogni mese quindi vengono consigliati attrezzi di ultima generazione. Ma suggerisce anche come usarli con esempi di allenamenti?

“Sì, ogni mese oltre a descrivere caratteristiche e vantaggi degli attrezzi presi in esame, propongo per tutti i lettori del magazine, dei workout da eseguire con questi ultimi utilizzando le più moderne

ed efficaci tecniche di allenamento”.

Quali sono gli obiettivi e le richieste che riceve più spesso dai lettori italiani?

“For Men è un magazine principalmente rivolto al pubblico maschile composto per la maggior parte da uomini sui 30/40 anni in carriera, desiderosi di mantenersi in forma ed unire impegni di lavoro e famiglia con uno stile di vita fitness. Il mio compito è suggerire le tecniche migliori da utilizzare per questo tipo di categoria per fargli ottenere un fisico asciutto, eliminare i Kg in eccesso e migliorare alcuni gruppi muscolari come petto e spalle (i più richiesti)”.

Sappiamo che è molto conosciuto nella città di Sanremo. Qual è il suo target di riferimento e quali servizi offre?

“Oltre ad essere specializzato nell'allenamento degli uomini d'affari over 40, il target che richiede di più i miei servizi è quello femminile per le quali ho speso anni a studiare ed aggiornarmi per offrire le soluzioni personalizzate più adatte. Un target molto esigente che richiede un'estrema attenzione data la complessità nel gestire le diverse tipologie di fisico che si possono incontrare”.

Sappiamo che ha scritto un libro “Business Fit Lifestyle”, oltre ad aver creato il workout “Intenxity45”. Quali sono i suoi obiettivi futuri?

“Ho in programma di scrivere un nuovo libro e creare un nuovo workout, ma il mio obiettivo principale rimarrà sempre il continuare ad aggiornarmi per offrire il meglio alla mia clientela, cercando di conquistare la fiducia ed appassionare soprattutto il target di persone che non ama particolarmente il fitness ma che lo deve fare per esigenze di salute o per altri motivi. Il Fitness non deve essere inteso come privazione, sacrificio e dolore ma come gioia, entusiasmo e gratificazione. Quello che continua a motivarmi è la voglia di vedere persone prive di fiducia nei loro mezzi scoprire quante soddisfazioni può regalargli il loro corpo se gli danno modo di esprimersi al massimo delle sue potenzialità”.

Per chi volesse maggiori informazioni sui suoi servizi può visitare il

suo profilo Instagram : @david_elite_top_training, la sua pagina Facebook: David Elite Top Training, il suo sito www.davidelitetoptraining.com o contattarlo direttamente sulla mail info@davidfitnesstraining.com