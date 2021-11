"Lou Babazouk", due mostre in contemporanea nel Vieux Nice (Foto)

“Lou Babazouk" propone in contemporanea due mostre nelle sue due gallerie nel Vieux Nice.



Lou Babazouk – 8, rue de la Loge

Flora Doin " Les Multiples " – Fino al 12 dicembre 2021



La musica! E’ la musica il comune denominatore di tutte le passioni di Flora Doin. Ha iniziato nel 2001 con la scrittura, poi, l'anno successivo, la fotografia di scena: ha frequentato sale e feste del territorio con la macchina fotografica a tracolla.

Flora Doin - Cocteau



Creando un legame speciale con gli artisti che intervista, diventa fotografa, webmaster, editor e co-regista di video musicali. Ha lavorato con il cantautore Pascal Mono, il gruppo Miss America, l'artista di poster cinematografici Jeff Studio e il regista di film d'animazione Bibo Bergeron.

Nel 2014, sempre ispirata dalla musica, realizza figurine dei suoi beniamini: Michaël Gregorio, Thomas Dutronc, Matthieu Chedid, Ray Charles, Kurt Cobain.

Durante un'intervista, Mathias Malzieu (Dioniso) notò i suoi lavori e le commissionò delle creazioni per il suo libro ("Journal d’un vampire en pyjama") e video ("Une Sirène à Paris").

Flora Doin - Gregorio



Altre figurine appaiono nei video musicali di Dioniso, Oriane, Paperface e James Rogers di cui firma parti per Oriane o la realizzazione completa del video per James ("I Believe").

Il Palais Nikaïa, le Nuits Guitares e il Nice Jazz Festival le consentono, da alcuni anni, di accedere ai concerti per consegnare di persona le sue figurine alle star. Nell'agosto 2020, Flora ha inaugurato la sua mostra nella Chapelle Sancta Maria de Olivo a Beaulieu-sur-Mer: erano presenti Mathias Malzieu, Pascal Mono, Miss America e Jeff a riprova del loro apprezzamento.

Flora Doin - Malzieu

"Les Multiples" sono artisti, musicisti, scrittori, registi, attori, pittori e poeti: Chaplin, Cocteau, Vian, Mathias Malzieu, Michaël Gregorio, Patti Smith, Philippe Katerine che sono parte della mostra di Flora Doin, sotto forma di figurine scolpite, fotografate e animate in video.



Lou Babazouk 2 – 5, rue Benoît Bunico

Mendy Raynaud invite Rafael Pupo Magaña “Collages” – Fino al 12 dicembre 2021



Mendy Raynaud è un'artista plastica, autrice e illustratrice. È stata premiata al Concours littéraire EPACA-Sud – Toulon nel 2015 e nel 2018.

Mendy Raynaud “Collages”



Nel 2020, ha aperto uno spazio espositivo permanente a Nizza, in Rue Rivoli 6.

Partecipa anche a diversi ateliers di arte e scrittura, a fiere del libro e mostre individuali e collettive e illustra libri per bambini. La poesia, scritta e figurata, è il filo conduttore della sua espressione: esplorare la materia (carte, piante, minerali, dipinti, inchiostri, tessuti), le tecniche, trovare associazioni e giocare con i dettagli rappresentano il suo percorso.

Le parole sono inseparabili dai collage. L'approccio è quello di valorizzare oggetti, materiali quotidiani o naturali al fine di realizzare composizioni poetiche, estetiche e originali, senza ignorare la consapevolezza della tutela dell'ambiente attraverso il riutilizzo di questi materiali.

Mendy Raynaud “Collages”



Per la mostra "Collages", Mendy Raynaud ha invitato l'artista cubano Rafael Pupo Magaña. Pittore autodidatta, proviene da un retroterra modesto e si dedica alla pittura fin dalla giovanissima età per esorcizzare una quotidianità difficile. Il disegno è un punto di partenza nel suo lavoro: una volta definito l'universo, si libera dal realismo e lavora su colori e motivi indipendentemente dal significato primario del disegno. Il risultato è un universo onirico e scintillante, stravagante e poetico, sempre molto colorato. Colore e contrasti sono per lui un marchio di fabbrica, intriso della sua città adottiva, l'Avana.