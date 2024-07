Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fuochi d’artificio

Festival pyromélodique - Baie de Juan-les-Pins

Jeudi 29 agosto ore 22

Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague) - Domenica 24 agosto ore 22



Mostre ed esposizioni

Fino al 28 luglio - Les torches olympiques et paralympiques de 1936 à 2022 – Les Arcades

Fino al 4 agosto 2024 - Hervé Rubeaud - Artiste Peintre - Palais des congrès

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 30 luglio ore 9,30

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles - Il 29 luglio ore 9,30

Visita «gourmande»: Tutti i venerdì alle 9,30 tranne il 12 luglio.



ASPREMONT

MOANA FOLKS, CONCERTO

Venerdì 26 luglio 2024 alle 21.

Concerto di varietà internazionale nell'ambito delle Sere d'Estate.

In un'estetica hippie e bohémien, si esibiscono artisti californiani e australiani come Ben Harper, Red Hot, Jack Johnson, John Butler Trio, Supertramp senza dimenticare i nostri cantanti francesi come Art Mengo, Véronique Sanson, Michel Jonasz e molti altri... Offrono regalati un momento di musica in un ambiente dai colori e accenti hawaiani, al suono di chitarre acustiche, ukulele, synth, violino... Un piccolo viaggio tra lagune blu, spiagge turchesi e le grandi pianure americane...

Jardin Caravadossi

Avenue Caravadossi



AURON

SEMAINE MUSICALE

SEMAINE DE LA MONTAGNE DURABLE

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024.

Centre de la station



23ÈME CARAVANE DU SPORT 2024

Sabato 27 luglio 2024 dalle 10 alle 16:30.

Place centrale



BEAULIEU SUR MER

FESTIVAL DELLA PESCA ECOLOGICA “TUNAFISHING

Da venerdì 26 a sabato 27 luglio 2024 alle 21.

Venerdì 26 luglio alle 21:00: proiezione di "Méditerranée" di Jérôme Espla e "Pêcheur 2.0" di Jean-Gérald Lubrano. Ingresso libero

Sabato 27 luglio alle 21:00: concerto jazz e concorso di musicisti. Ingresso libero.

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



BREIL SUR ROYA

Festa d'estate: Thibaud Choplin canta Charles Aznavour

Venerdì 26 luglio da 21:00 a 23:00

Chapiteau Espace Loisirs Tour du Lac



Serata estiva di “varietà internazionale” con Cassonade

Sabato 27 luglio da 21:00 a 23:00

Hameau de Libre



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

26/07 : Jazz accords

02/08 : Les pornographes

09/08 : The memory box trio

16/08 : Hetty Kate

23/08 : Boogaloo jazz quartet

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’ÉTÉ

MERCREDI 31 JUILLET

Soirée de Saint-Laurent-du-Var

(feu d'artifice)

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(feu d'artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(feu d'artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(feu d'artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(feu d'artifice)

Hippodrome de la Côte d'Azur



FEUX D’ARTIFICE À L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

DALL'8 LUGLIO A 24 AGOSTO 2024

Feux d'artifices à la fin des soirées à thème du meeting hippique d'été du 8 juillet au 24 août 2024 !

MERCREDI 31 JUILLET

Soirée de Saint-Laurent-du-Var

(Feu d’artifice)

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(Feu d’artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(Feu d’artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(Feu d’artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(Feu d’artifice)

Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans. Animations

permanentes : structures gonflables, vélos sulky, promenades à poneys, voiture suiveuse.

Hippodrome de la Côte d'Azur



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

ANIMATIONS, SQUARES DANSANTS

Giovedì 25 luglio 2024 dalle 20,30 alle 0,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



NOCTURNES CANNOISES - BOULEVARD JEAN HIBERT

Giovedì 25 luglio 2024 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS, LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Giovedì 25 luglio 2024 dalle 10

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ANIMATIONS, VISITE APRÈS SOLEIL

Giovedì 25 luglio 2024 ore 16,30

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - DE L’ORIENT À CANNES, UN VOYAGE PICTURAL

Venerdì 26 luglio 2024 ore 15,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, LES VOICES IN CANNES

Finale du concours de chant

Sabato 27 luglio 2024 dalle 20 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 30 luglio 2024 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 31 luglio 2024

Dalle 19 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



EXPOSITION, THE KID, CHARLIE CHAPLIN - L'EXPOSITION

9e Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 25 agosto 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 14h à 22h

Nocturne exceptionnelle jusqu'à minuit le mardi 30 juillet

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino a domenica 25 agosto 2024

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

SOIRÉES ESTIVALES : THÉÂTRE “LA FEMME DU BOULANGER”, TEATRO

Venerdì 26 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Dopo sedici anni di tournée e oltre cinquecento spettacoli, Gilles Gauci e la sua Compagnie du Verseau sono lieti di presentare questo capolavoro provenzale con la sua antologia di versi, che rimane tuttora un monumento del teatro francese.

La Femme du Boulanger (La moglie del fornaio): in un villaggio della Provenza, un fornaio appena insediatosi scopre una mattina che la sua giovane moglie è scappata con un pastore. Decide di fare lo sciopero del pane fino al ritorno della moglie. Il villaggio si mobilita per ritrovare il suo fornaio.

Amphithéâtre de la mer

Avenue Plage Marquet



HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



CARROS

OFFENBACH EN FOLIE, OPERETTA

Sabato 27 luglio 2024 alle 21.

Concerto di operetta nell'ambito del festival Les Nuits de la Villa.

Questo spettacolo originale è l'occasione per (ri)scoprire l'opera di Jacques Offenbach, compositore ridente e sovversivo, autore di musica audace e allegra, considerato il maestro dell'operetta e dell'opera buffa sotto il Secondo Impero. Si tratta di un'evocazione della vita e dell'opera del celebre musicista, basata su lettere, spartiti e ricordi raccolti in un vecchio baule, dimenticato per anni prima di essere scoperto da una delle discendenti del compositore, Tatiana Offenbach, che interpreta il suo stesso ruolo nella storia. Quattro cantanti, accompagnati da un pianista, si alternano sul palco per restituire tutto il loro splendore alle celebri melodie che conquistarono l'Europa nella seconda parte del IX secolo: i soprani Stéphanie Varnerin e Vanessa Fouillet, un tenore e il baritono Samuel Namotte. Le loro interpretazioni sono precedute dagli interventi del narratore della storia, che altri non è che il musicologo André Peyrègne, che aggiunge malizia a questo omaggio reso al “Piccolo Mozart degli Champs-Élysées”, autore di “La vie parisienne”, “ La Granduchessa di Gérolstein”, “La belle Hélène”, “Orphée aux enfers” o anche i famosissimi “Racconti di Hoffmann”.

Amphithéâtre Barbary

Carriero Fernand Barbary



CASTAGNIERS

TRES Y COMPADRES, CONCERTO

Venerdì 26 luglio 2024 alle 21.

Concerto di musica mondiale.

Place de la Mairie

1, Place de la Mairie



COLOMARS

TRIBUTE TO SANTANA, CONCERTO

Sabato 27 luglio 2024 alle 21.

Concerto omaggio a Santana nell'ambito delle Sere d'Estate.

Fort Casal



EZE

MOSTRA JEREMY DAYNES

FINO AL 25 LUGLIO 2024

Èze



MOSTRA DANIEL BARNIER, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 AGOSTO 2024

Mostra Daniel Mostra

Una mostra è un’occasione per confrontarsi con lo sguardo, il giudizio e la critica del pubblico.

I dipinti presentati da Daniel Barnier riflettono i suoi gusti e gli eventi che lo hanno segnato: la musica, la danza, il mare, le donne, il calcio. Anche città come Parigi, Monaco, Nizza, New York...

Alcuni dipinti sono un omaggio ad alcuni pittori che ammira.

La linea rossa è colore, non verità ma sensazione, emozione, vita. L’arte non deve essere ragionevole. Può essere seducente, enigmatico, commovente o sovversivo, ma mai ragionevole... Non sarebbe più arte, dice Daniel Barnier.

Attraverso il suo lavoro, l'arte è vista in molteplici modi, di volta in volta scherzosi o sognanti, ma mai innocenti.

In un'epoca in cui certi barbari sognano di chiuderci nell'oscurità e nella notte dei sensi, è fondamentale contrastarli con il linguaggio delle forme e dei colori. Il linguaggio delle idee e delle emozioni.

Èze



GATTIERES

FESTIVAL OPUS OPÉRA

Mercoledì 31 luglio 2024 alle 21.

Venerdì 2 agosto 2024 alle 21.

Domenica 4 agosto 2024 alle 21.

Per il suo 35° Festival, l'Opus Opéra de Gattières presenta La RONDINE!

Place Grimaldi



ISOLA

IL PELLEGRINAGGIO DI SANT’ANNA A ISOLA 2000

Venerdì 26 luglio 2024.

Il pellegrinaggio di Sant'Anna a Isola 2000

Ogni anno gli abitanti di Isola e Vinadio si ritrovano al santuario di Sant'Anna per celebrare la festa di Sant'Anna.

Ci si può arrivare a piedi da Isola 2000, partendo dal Chastellar (sulla strada per Isola paese, 3 km a valle della località). Il percorso dura circa 6 ore, andata e ritorno, con una salita di 600 metri.

Isola 2000



COPPA EUROPA TRIALS A ISOLA 2000

Da sabato 27 a domenica 28 luglio 2024.

Coppa Europa Trials a Isola 2000

Tutti i migliori piloti europei saranno presenti per uno spettacolo eccezionale a Isola 2000. Bar e snack sul posto.

Isola 2000



SETTIMANA DELL’ADRENALINA

Da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2024.

Isola 2000



“SOIRÉES ESTIVALES” – THE SQUARE (TRIBUTO AI PINK FLOYD)

Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 18 alle 22.

A Isola 2000 sul palco del fronte neve dalle 18.00.



LE BROC

FESTIVAL DU PEU, ESPOSIZIONE

FINO AL 28 LUGLIO 2024

Iniziato nel 2003 da Jean-Marie AUDOLI, allora sindaco di Bonson, e Jean MAS, artista dell'Ecole de Nice, il Festival du Peu sarà ospitato per il secondo anno consecutivo nel comune di Le Broc.

Promuovere l'arte contemporanea in un ambiente autentico, permettere agli artisti di esprimere il loro talento il più vicino possibile a un pubblico appassionato, curioso e sensibile alle diverse forme di espressione, favorire i legami sociali attraverso incontri, dibattiti e momenti di condivisione all'interno della popolazione per scoprire nuovi orizzonti, è stato l'obiettivo degli ideatori di questo festival.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

LES VENDREDIS DE LA PLACE “KALAMITY SHOW TRIO DANCE”, CONCERTO

Venerdì 26 luglio 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 23.

5 Place de la République



FÊTE DU CHEVAL

Da sabato 27 a domenica 28 luglio 2024

Orari di apertura il sabato e domenica dalle 8:30 alle 17.

“SONGE DE CAMARGUE”

- samedi 27 Juillet à 20h Diner spectacle

- dimanche 28 à 15h

Grand Pré



MENTON

Soirée Beach Volley et Calcetto

Giovedì 25 luglio 2024 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Bellydance Fusion

Giovedì 25 luglio a 20:30

Esplanade Francis Palmero



La fièvre des années 80

Venerdì 26 luglio

Eglise Sainte Jeanne d'Arc 116 Promenade val du careî



75° Festival di Musica di Mentone - Concerto di preapertura

Sabato 27 luglio

Esplanade des Sablettes 06500 Menton



OFF du 75ème Festival de Musique - Concert de préouverture

Sabato 27 luglio 2024

Plage des sablettes



75° Festival di Musica di Mentone - Lucie Horch + Ensemble Le Caravansérail

Martedì 30 luglio da 21:30 a 23:30

Parvis de la Basilique Saint Michel Place de l'église



OFF du 75ème Festival de Musique -Marie-Reine COL, piano.

Martedì 30 luglio 2024

Plage des sablettes



75° Festival di Musica di Mentone - Fazil Say

Mercoledì 31 luglio da 21:30 a 23:30

Parvis de la Basilique Saint Michel Place de l'église



OFF du 75ème Festival de Musique - Bertrand CHAUVINEAU, piano.

Mercoledì 31 luglio 2024

Square des Etats-Unis



Mostra "Alchimia" di Michèle TORRELLI

Fino al 30 luglio

L'Odyssée Bibliothèque Municipale - Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Soirées jeux vidéo et jeux de société

Fino al 23 agosto

esplanade des sablettes



Soirée Just Dance

Fino al 23 agosto

esplanade Francis Palmero



Mostra "Alchimia" di Michèle TORRELLI

Fino al 30 luglio

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giardino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Exhibition - "Ingeborg zu Schleswig-Holstein: And There Was Light

Fino a venerdì 26 luglio 2024

Moretti Fine Art

27 Av. de la Costa



Concert - "Duran Duran"

Giovedì 25 luglio 2024, alle 20

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Music - "Baptiste Trotignon Trio"

Giovedì 25 luglio 2024, alle 21.30

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concert - "Bassically presents 'The House Classics!'"

Da venerdì 26 alle 21h, a sabato 27 luglio 2024

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra - "Concert at the Prince's Palace"

Venerdì 26 luglio 2024, alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Events - "Fireworks"

Sabato 27 luglio 2024, alle 22h

Quai Albert Ier



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra - "Concert at the Prince's Palace"

Domenica 28 luglio 2024, alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Stand-up - "Trevor Noah"

Lunedì 29 luglio 2024, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Theatre - "Benjamin Tholozan"

Martedì 30 luglio 2024, alle 21.30

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concert - "Tamo Junto"

Mercoledì 31 luglio 2024, dalle 18h alle 23h

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Exhibition - "Magnetic by Alex Knapic"

Fino a giovedì 1 agosto 2024, dalle 10h alle 21h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Activity - "Circus Workshop"

Fino a venerdì 9 agosto 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Exposition photos - "Monaco et le Tour de France"

Fino a sabato 31 agosto 2024

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Fino a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

LES MUSICALES DANS LES VIGNES – CHÂTEAU DE CRÉMAT, CONCERTO

Giovedì 25 luglio 2024 alle 20:30.

Le Soleil de Naples - Trio di tenori

Canzoni napoletane.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



NEON FESTIVAL

Dal venerdì 26 a domenica 28 luglio 2024.

Théâtre de Verdure

Espace Jacques COTTA



FESTIVAL LES PLAGES DU RIRE

Dal lunedì 29 a mercoledì 31 luglio 2024.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



BELAPREM’ X ALGÈBRE 3.0 PARTY, FESTIVAL

Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 16 alle 23:30.

Le 109

89 Route de Turin



NICE CLASSIC FESTIVAL

FINO AL 11 AGOSTO 2024

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean-Paul II



Giovedì 25 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Football femminile - playoff B1 vs B2

Stati Uniti vs Zambia.



Sabato 27 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Football maschile - playoff A1 vs A3

Francia vs Guinea.



Domenica 28 luglio 2024 dalle 19 alle 21.

Football femminile - playoff B4 vs B2

Australia vs Zambia.



Martedì 30 luglio 2024 dalle 17 alle 19.

Football maschile - playoff B2 vs B3

Marocco vs Iraq.



Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Football femminile - playoff A2 vs A3

Colombia vs Canada.

Stade Allianz Riviera

Bd des jardiniers



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE, SPETTACOLO

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 19. Il sabato alle 19 e alle 22.

Immergetevi nel cuore dei ruggenti anni Venti, assistete a uno spettacolo straordinario, gustate due drink vintage gratuiti e vivete la serata leggendaria che avete sempre sognato!

È il 1929 e siete stati invitati all'inaugurazione del Palais! Jay Gould, il creatore dell'hotel, vi ha invitati. Ha collaborato con J. Gatsby, un milionario in vacanza a Nizza, per organizzare l'evento.

Nel corso della serata, avrete la possibilità di incontrare non solo i personaggi del romanzo: Gatsby, Daisy, Tom e Nick Carraway, ma anche personaggi storici francesi come Mistinguett e Paul Carbone. Chi deciderete di seguire?

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. PAR-DELÀ LES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



ROQUEBILLIERE

Venerdì 26 luglio 2024 alle 21.

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Roquebrune C@p Music - "Rio Grande, il viaggio di Eddy Mitchell

Giovedì 25 luglio a 21:00

Esplanade Jean-Gioan 06190 Roquebrune-Cap-Martin



Harpsody Orchestra

Venerdì 26 luglio a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



Festival de théâtre - Pièce montée

Domenica 28 luglio a 19:30

Village Château de Roquebrune



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT DALMAS LE SELVAGE

PÈLERINAGE NOTRE DAME DU TRÈS-HAUT

Sabato 27 luglio 2024 dalle 9 alle 13.

Rassemblement et pèlerinage Notre Dame du Très Haut

10h Départ du pèlerinage

11h Messe aux sources de la Tinée

Route de la Bonette



SAINT ETIENNE DE TINEE

CHŒURS CÉLÈBRES DU CHŒUR DE L’OPÉRA DE NICE, OPERA

Sabato 27 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Eglise paroissiale



PELERINAGE “NOTRE-DAME DU TRÉS-HAUT COL DE LA BONETTE

Sabato 27 luglio 2024 dalle 8 alle 13:30.

Traditionnel Pèlerinage au col de la Bonette pour honorer Notre-Dame du Très-Haut. Départ en navettes gratuites du village, début d el procession à 10h et messe à 11h.

Col de la Bonette (altitude 2800 m)



LA FEMME DU BOULANGER, TEATRO

Domenica 28 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Place de l'église



ASCENSION PÉDESTRE DE LA BONETTE

Domenica 28 luglio 2024 dalle 7 alle 14.

Programme 2024 :

6h00 Ouverture du village et retrait des dossards

7h00 Départ de la course

Place de l'église / Route du col de la Bonette



CHANTE CABREL, CONCERTO

Martedì 30 luglio 2024 dalle 21 alle 23.

Chapiteau Place de l'église



ATELIER CRÉATIF MOSAÏQUE

Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 10 alle 11.

Parvis de la Médiathèque



EXPOSITION “LA VIE DANS LES ALPES-MARITIMES IL Y A 245 MILLIONS D’ANNÉES”

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Chiuso mercoledì, sabato e domenica.

Salle des fêtes



SAINT JEAN CAP FERRAT

LES CLASSIQUES DE JUILLET – KOTARO FUKUMA, CONCERTO

Giovedì 25 luglio 2024 alle 21.

Kotaro Fukuma - piano

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

FINO AL 27 AGOSTO 2024

tutti i lunedì e martedì dalle 20 alle 0.

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION : “L’AVENTURE ART RIVIERA TOUR ”

FINO AL 28 LUGLIO 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

FESTIVAL DE MUSIQUE

Da venerdì 26 a sabato 27 luglio 2024 dalle 18 alle 23.

Programme du samedi 27 juillet :

De la musique partout, du matin jusqu'au soir, pour tous les goûts !

10h30 - Place Hervé Gourdel : Cave Men Blues

13h - Devant la mairie : Ophélie & the Gobi's

15h - Derrière la mairie : Pop Corn

18h - Devant la mairie : Shakin' Mamas

21h - Chapiteau : Your SongS, hommage à Elton John

Et toute la journée, en déambulation, le groupe Palace ! "

places du village



CONTE : « AUX ORIGINES MYTHIQUES DES JEUX OLYMPIQUES »

Martedì 30 luglio 2024 dalle 16 alle 16:45.

Médiathèque Départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



CONCERT – “CHARLES N2O”

Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 18 alle 20.

Place du Général de Gaulle



EXPOSITION – “AMITIÉS”

FINO AL 7 AGOSTO

Salles de la mairie

Place du Général de Gaulle



CONCERT – “LE BACHAS BAND”

Sabato 10 agosto 2024 dalle 18 alle 19:30.

Place du Général de Gaulle



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



VISITES GUIDÉES DU VILLAGE

FINO AL 12 SETTEMBRE 2024

tutti i giovedì dalle 16 alle 17:30.

Place du général de Gaulle



TENDE

Atelier créatif : de la laine au feutre...

Giovedì 25 luglio a 15:00

Maison du Parc 06430 Tende



Spettacolo di clown "Le sauvage" di Texture

Giovedì 25 luglio da 21:00 a 22:00

Musée départemental des Merveilles Avenue du 16 Septembre 1947



2ème Soirée Estivale Tribute Santana

Venerdì 26 luglio a 21:00

Chapiteau place des écoles



Festa tradizionale di Sant'Anna a Granile

27 luglio > 28 luglio

Hameau de Granile 06430 Tende



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

NO AL DENARO!

Sabato 27 luglio 2024 alle 21.

Serata estiva al castello “No al denaro!"

Ore 21:00 - Castello di Tourrette-Levens



CONCERT PULSE

Martedì 30 luglio 2024 alle 21.

Serata estiva “Pulse” al castello

Martedì 30 luglio

ore 21.00 - Castello di Tourrette-Levens

Tourrette-Levens



CONCERT DE STEVE VILLA-MASSONE

Mercoledì 31 luglio 2024 alle 18.

I NOTTURNI DEL PIANOFORTE ROSSO - MERCOLEDI 31 LUGLIO

Parco Mauran - 18h



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE VALDEBLOROIS, CONFERENZA

Venerdì 26 luglio 2024 dalle 17 alle 19.

"Voyage photographique valdeblorois"

Conférence : 17h cinéma La Bolline, Nicolas SVETCHINE « Voyage Photographique Valdeblorois » par le Trait d’Union .

Salle de cinéma

La Bolline



FÊTE PATRONALE DE LA ROCHE

Da sabato 27 a domenica 28 luglio.

Domenica 28 luglio dalle 10 alle 11:30.

La Bolline



SORTIE CONNEXION AMÉRINDIENNE, CONFERENZA

Domenica 28 luglio 2024 dalle 9 alle 16.

La Colmiane



CONFÉRENCE “HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE DU PAYS”

Mercoledì 31 luglio 2024 dalle 17 alle 19.

Salle de cinéma

La Bolline



EXPOSITION QUAND LA COULEUR FAIT CHANTER LES MATIÈRES

FINO AL 03 AGOSTO 2024

Salle du Clôt

La Bolline



VENCE

LES SOIRÉES SHOPPING

FINO 27 AGOSTO 2024

tutti i martedì dalle 19 alle 0.

Commerces et artisans ouverts de 19h à 0h00

avenue Marcellin Maurel



ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Luglio

Mercredi 24 juillet – 22h

Mercredi 31 juillet – 22h

Agosto

Vendredi 2 août – 21h

Mercredi 7 août – 21h

Vendredi 9 août – 21h (Nuit des étoiles)

Mardi 13 août – 21h (Nuit des Perseides)

Mercredi 28 août – 21h

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

LES NUITS MUSICALES DE LA CITADELLE, CONCERTO

Sabato 27 luglio 2024 alle 21.

In cartellone quest'anno: il talentuoso pianista Alexander Malofeev accompagnato dall'Orchestra Nazionale di Cannes.

Théâtre de Verdure

La Citadelle

place Emmanuel Philibert



LA CAROVANA SPORTIVA

Mercoledì 31 luglio 2024

Orari di apertura dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30.

Diversi sport sono offerti dal Comitato olimpico e sportivo dipartimentale. Gratuito, riservato ai bambini dai 4 ai 14 anni e supervisionato da educatori qualificati.

In occasione dei Giochi Olimpici verrà denominata “Terra dei Giochi”.

Parking plage des Marinières

Promenade des Marinières



EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert