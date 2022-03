Nizza, in cabinovia sulla Colline du Château? Una bella suggestione

Sono in corso, a Nizza, le consultazioni condotte da una commissione guidata dall’ex adjoint Olivier Bettati per “disegnare” quello che sarà il futuro assetto del porto e del quartiere che vi si affaccia.

Consultazioni a largo spettro che prendono lo spunto da un progetto “immaginato” nei mesi passati e presentato dallo stesso Sindaco e che giungono ad immaginare iniziative e suggestioni in grado di trasformare una porzione della città che fino ad ora era rimasta troppo scollegata dall’iper centro pur essendo interessante ed attraente sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto quello storico e culturale.

Tra le suggestioni proposte una ha colpito non solo per l’originalità, ma anche per gli effetti che potrebbe produrre in un’area in ogni caso destinata ad essere trasformata e rivisitata.

Il progetto in fase di concertazione prevede la sparizione del parcheggio che si trova proprio all’inizio dell’area portuale che confina ad Ovest col molo che conduce al faro ed a Est con la banchina.

La suggestione, proposta dall’ex consigliere municipale Patrick Allemand, sarebbe quella di collegare, con una cabinovia , il porto con la Colline du Château che si trova di fronte.

Sono tre , al momento, le cabinovie allo studio a Nizza : quella che collegherà, fra due anni, Nizza con Saint Lauren du Var superando il corso d’acqua e due ipotizzate, quella che dal quartiere di Bon Voyage (nei pressi del casello autostradale di Nice Est) dovrebbe condurre all’osservatorio astronomico ed ora quella che consentirebbe di salire fino alla sommità della Colline di Château in cabinovia.

Al momento alla collina si giunge, attraverso alcune vie pedonali tra le quali una lunga scalinata, in vettura, utilizzando la strada che conduce anche al cimitero e l’ascensore posto non distante da Rauba Capeu.

Il progetto in fase di concertazione cambierà aspetto del porto che diventerà più verde e pedonale, destinato a trasformarsi anche in un luogo d’incontro e di socializzazione con un accesso diretto alle acque nei pressi del Monument aux Morts.

L’attuale parcheggio vicino alla diga foranea ed al molo che porta al faro sparirà al suo posto un’area verde con accesso al mare. Definito "Isola di calore", sarà sostituito da un parco alberato.

Inoltre i battelli più inquinanti (dalle cementiere ai traghetti) ormeggeranno esclusivamente a ridosso del Quai du Commerce, mentre Boulevard Stalingrad, a doppio senso di marcia, consentirà la pedonalizzazione del Quai des Deux-Emmanuels.