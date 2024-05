I villaggi di "Menton, Riviera & Merveilles" celebrano i loro riconoscimenti turistici

Il territorio dell'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie è orgoglioso di annunciare i riconoscimenti ricevuti recentemente, o in passato, da molti dei suoi affascinanti borghi, testimoniando la loro ricchezza culturale, storica e naturale.

Il villaggio di Saorge, situato a 45 km a nord di Mentone, è stato recentemente insignito del prestigioso marchio "Borghi più belli della Francia" lo scorso 19 aprile. Per ottenere tale riconoscimento, i villaggi candidati devono rispettare determinati criteri, in particolare una popolazione massima di 2000 abitanti e la presenza di almeno due zone di protezione per i monumenti storici, i siti o

elementi patrimoniali di rilievo.

Saorge soddisfa tutti questi criteri con i suoi vicoli tortuosi, le facciate colorate e il ricco patrimonio religioso, rendendolo uno dei gioielli pittoreschi del Mercantour. Arroccato sopra le gole della Roya, il suo monastero offre una vista panoramica mozzafiato.

Sainte-Agnes, un borgo medievale arroccato a quasi 800 metri di altitudine, è stato riconosciuto da molti anni, il 12 aprile 1997, e mantiene ancora questa distinzione! Con la sua spettacolare vista panoramica sulla baia di Mentone, questo villaggio costiero è un vero tesoro storico, che ospita i resti di un castello, un forte Maginot e un giardino medievale.

Breil-sur-Roya è classificata Stazione Verde, un'etichetta turistica attribuita alle destinazioni di natura, svago e vacanze situate in un ambiente protetto. Immerso tra gli ulivi nella valle del Roya, questo piccolo borgo di circa 2.400 abitanti costruito tra mare e montagna offre uno splendido scenario per gli amanti della natura e gli appassionati di storia.

È anche il luogo ideale per praticare sport all'aria aperta come trekking, mountain bike e sport acquatici. Un'etichetta ben meritata da questo villaggio che figura tra i luoghi privilegiati degli amanti della natura.

Anche quest'anno e dall'edizione 2021, il villaggio di Tenda è stato riconosciuto come uno dei «Plus Beaux Détours de France», una distinzione che garantisce ai visitatori che la loro visita vale davvero la pena.

Questo marchio non è semplicemente un marchio, ma piuttosto una garanzia di qualità. Per essere selezionati, i 108 comuni membri devono rispondere a criteri specifici, in particolare avere una popolazione compresa tra 2000 e 20.000 abitanti. Tenda, con il suo ricco patrimonio e il suo ambiente naturale. Situato nel cuore della valle del Roya, vicino al Parco Nazionale del Mercantour e la Valle delle Meraviglie, merita senza dubbio questo riconoscimento.

Questi riconoscimenti sottolineano l'autenticità e la diversità delle esperienze offerte dai villaggi di Menton, Riviera & Merveilles. Per esplorare vicoli medievali, ammirare panorami mozzafiato o immergersi nella natura incontaminata, questi villaggi invitano i visitatori a vivere momenti indimenticabili.

Per maggiori informazioni su questi villaggi e altri luoghi eccezionali, non esitate a contattare l'Ufficio del Turismo Menton, Riviera & Merveilles.