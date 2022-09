The Italian Glass Weeks sceglie Viesse auto come partner per un evento promosso dalle Nazioni Unite

L’Italia ha una posizione di eccellenza nel panorama internazionale della lavorazione del vetro, sia a livello artistico, sia a livello industriale, per questo due città e due settimane di eventi, faranno da cornice ad un unico protagonista: il vetro, che nel 2022 celebra il suo Anno Internazionale, promosso dalle Nazioni Unite e nasce The Italian Glass Weeks, unione di Vision Milan Glass Week e Venice Glass Week.

Viesse Auto, sarà Main partner di questa manifestazione unica nel suo genere che ha investito Milano di eventi, mostre, workshop installazioni artistiche, spettacoli, attività per bambini e famiglie oltre che di visite guidate, incontri culturali e laboratori.

Due settimane, a Milano dal 10 al 18 settembre, con un programma dedicato alla lavorazione del vetro industriale e di design, poi a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico.

Lo showroom Viesse Auto di Via Melchiorre Gioia 63, si è trasformato nell’Infopoint ufficiale dell’evento, diventando così, grazie al suo posizionamento strategico e centrale su Milano, il principale riferimento di informazione per tutti i cittadini.

All’interno della location anche la Glass Art Gallery, con l’esposizione di opere di alcuni designer italiani e stranieri.

“La passione per il design e per la forma, intrinseca nell’essenza di Viesse Auto, trova la perfetta connessione all’interno di The Italian Glass Weeks, dove il vetro viene celebrato, esaltato e messo in mostra come simbolo visivo di design”, dichiara Marco Visaggi, group CEO di Viesse Auto. “In quanto milanese e fondatore di un’azienda radicata nel territorio da oltre 20 anni, ritengo doveroso e necessario supportare iniziative culturali di alto valore, perchè eventi come questo diventino riflettori sulle eccellenze lombarde e italiane, sia nella filiera artistico e artigianale, sia industriale e di design”, conclude Visaggi, "siamo certi che le Istituzioni milanesi e Viesse continueranno a promuovere manifestazioni di questa qualità per la nostra comunità".







VIESSE AUTO

Con oltre 4000 mq di Salone in zona Milano e uno Showroom in pieno centro della città meneghina dedicato all’esposizione di supercars e ad eventi legati all’arte, alla moda e al design.

Vetture di alto livello, selezionate da professionisti esperti e competenti a disposizione per seguire il cliente nell’acquisto e nella vendita della propria auto, nella più completa trasparenza e sicurezza e con il miglior rapporto qualità/prezzo. Una vasta gamma di servizi pre e post vendita completano l’offerta: finanziamenti e leasing, estensioni di garanzia, service, e su richiesta consegna di auto a domicilio.

https://www.viesseauto.com