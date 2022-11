Nizza, aprirà venerdì il più grande Luna Park d’Europa al coperto

Venerdì 2 dicembre 2022 aprirà a Nizza il più grande Luna Park al coperto d’Europa: un luogo dove divertirsi, svagarsi, magari anche sognare che si sviluppa su una superficie di 130 mila metri quadrati con 130 fra stand, attrazioni e giostre.

Si stima che saranno oltre 200 mila le persone che accederanno al padiglione o che si sposteranno sull’area all’aperto che si trova nell’ampio spazio all’esterno.

Rispetto agli scorsi anni saranno accessibili quattro nuove attrazioni: Zeus – Pirat – Surf party – l’Ile aux pirates.



Tariffe

Entrata al Palais des Expositions: 2 euro per persona dei quali 1 euro deducibile al primo acquisto;

Sono disponibili le Carte Pass (costo 30 euro per 17 attrazioni – risparmio 52,50 euro) e le Carte Pass Baby (costo 15 euro con 12 attrazioni - risparmio 20 euro) che assicurano ulteriori risparmi.



Martedì 6 dicembre 2022 dalle 14 alle 16 in occasione della Journée des Handicapés saranno presenti 800 ragazzi invitati assieme con 200 accompagnatori



Il Nice Luna Park sarà aperto tutti i giorni fino a lunedì 2 gennaio 2023 dalle 14 alle 23, il sabato fino alle 01. Il 24 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 20 e il 31 dicembre alle 21.