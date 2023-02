“Il Re è bello come il sole”, il pubblico promuove il Carnevale di Nizza (Foto)

C’é il sole che riscalda la Costa Azzurra e che illumina le prime ore del Carnevale di Nizza, il Roi des trésors du monde ha fatto il suo esordio in Place Massena accolto da una marea di persone e dalla voglia di unire, in un momento unico, tutti i carri, quelli carnevaleschi e quelli fioriti, per sottolineare il 150° anniversario di un evento che contraddistingue e caratterizza il territorio.

Imponente il Re, bello al punto da sembrare vero, sorridente e sontuoso con tutto il suo seguito composto da gruppi, carri, grosse teste e animatori.

A sera, poi, il Corso illuminato, non una replica, ma una parata diversa, ancora più libera e più disponibile a vivere il desiderio di fare festa e di divertirsi delle persone presenti.