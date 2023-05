Nizza, nuova vita per l’eterna incompiuta: sta per aprire un prestigioso ristorante

Nuova vita per gli ex “Bains de la police” , la splendido sito posto all’estremità est della lunga spiaggia di Nizza, proprio sotto la struttura #IloveNice, a Rauba Capeu.

Dopo tre anni di lavori, sta per aprire un ristorante scavato nella roccia che regalerà anche una splendida vista su una delle baie più famose al mondo.

Il ristorante, dato in concessione, per dodici anni, all’attigua Plage du Castel, avrà uno chef d’eccezione: Antonio di Michele, allievo di Mauro Colagreco.

Saranno proposti piatti di mare, ma rispettando i sapori locali. I prezzi saranno leggermente superiori alla media: il piatto principale oscillerà tra i 35 ei 45 euro, gli antipasti tra i 22 e i 28 euro. Per i taglieri di mare il costo si aggirerà su una quarantina di euro a persona.





La grotta proprio sotto Rauba Capeu ha una storia curiosa e particolare, caratterizzata da un termine che la caratterizza “eterna incompiuta”.