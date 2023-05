Ligue 1. Il Monaco s’inguaia, ora rischia l’esclusione dalle Coppe Europee

E’ stato un turno difficile, in trentasettesimo di Ligue 1, per il Monaco battuto a Rennes e precipitato in classifica fuori dal novero delle formazioni che accedono ad una Coppa Europea.

Sarà l’ultima giornata a decretare la griglia definitiva, ma il Monaco non può limitarsi solo a vincere, ma deve anche sperare nella sconfitta di Lille e Rennes.

In coda la sconfitta del Nantes ad opera del Lille e il pareggio dell’Auxerre a Tolosa hanno reso precaria la posizione dei primi, anche se il calendario non è favorevole all’Auxerre.

In testa Paris Saint Germain (pari a Strasburgo) e Lens (vittoria sull’Ajaccio) consolidano i primi due posti che assicurano l’accesso diretto ai gironi di Champions, mentre il Marsiglia, sconfitto in casa dal Brest, dovrà affrontare i preliminari in piena estate.

Il Nizza agguanta il nono posto in classifica andando a vincere a Montpellier.

Le altre gare della penultima giornata, hanno visto il Clermont battere il Lorient e il Lione superare nettamente il Reims

Sabato prossimo 3 giugno 2023, alle ore 21, scenderanno in campo tutte le formazioni in contemporanea per disputare l’ultima giornata di un torneo che ha saputo rimanere vivo, vivace fino all’ultimo minuto.

Le gare in calendario presentano ancora momenti di forte interesse, anche se la maggior parte vede scendere in campo formazioni che al massimo lottando per scalare la classifica, conoscendo il loro destino definito nelle gare precedenti.

È il caso di Lorient – Strasburgo, Nizza – Lione, Paris Saint Germain – Clermont, Ajaccio - Marsiglia e Reims – Montpellier.