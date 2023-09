Vendita immobiliare: cosa deve indicare l'annuncio dell'agenzia

Non è più possibile, in Francia, dedicarsi al “fai da te” quando si decide di mettere in vendita un alloggio e ci si affida ad un’agenzia immobiliare.

La scheda informativa , messa a disposizione di chi intende acquistare un appartamento e che viene di norma affissa sulle vetrine dell’agenzia deve contenere alcune informazioni precise e rispettare determinate regole.

L'annuncio dell'agenzia immobiliare deve indicare le seguenti informazioni: indipendentemente dal tipo di alloggio che si sta cercando, il contenuto dell'annuncio immobiliare è lo stesso. Tuttavia, per un bene in comproprietà, l'annuncio è completato da informazioni riguardanti il condominio.



Quali informazioni sul bene posto in vendita devono figurare nell'annuncio.

L'annuncio immobiliare fornisce le caratteristiche principali del bene venduto

Tipo di proprietà (appartamento, loft, casa...)

Posizione geografica

Superficie e composizione

Stato del bene (lavori da prevedere, nuovo, rinnovato)

La descrizione deve essere fatta con precisione. In caso contrario, l'annuncio può essere definito ingannevole e indurre in errore i consumatori. Questo è un reato: si tratta di un atto vietato dalla legge e punito con una multa e, nei casi più gravi, con una pena detentiva inferiore a 10 anni.



Con l'autorizzazione del venditore, una fotografia accompagna spesso gli annunci. E’ necessario ottenere il consenso scritto dell'architetto che ha progettato l'edificio e di far apparire il suo nome nella parte inferiore della fotografia.



Come deve essere indicato il prezzo di vendita nell'annuncio.

L'annuncio indica i seguenti elementi:

Prezzo di vendita

Importo degli onorari: remunerazione dei servizi resi dai membri di talune professioni liberali (medici, notai, avvocati, architetti, ecc.) tasse comprese.

Ripartizione del pagamento degli onorari tra l'acquirente e il venditore

Se il costo è pagato dall’acquirente, il prezzo di vendita è espresso nelle due modalità: tassa inclusa ed esclusa.

Quando gli onorari sono proporzionali, variano a seconda delle fasce di prezzo di vendita del bene. L'annuncio deve indicare se tali quote sono cumulative.



Se l'onorario è a carico del venditore, deve essere indicato solo il prezzo di vendita al netto degli onorari.



Il listino prezzi indicato dal professionista indica le tariffe massime delle sue prestazioni comprensive di tutte le tasse (IVA inclusa). Il consumatore che lo desidera può così negoziare al ribasso il prezzo delle prestazioni del professionista.



È necessario visualizzare la diagnosi di rendimento energetico nell'annuncio

L'annuncio deve precisare la classificazione energetica del bene determinato dalla diagnosi di rendimento energetico (DPE). Permette di stimare il consumo energetico dell'abitazione e il suo tasso di emissioni di gas a effetto serra.



Tale obbligo riguarda tutti gli edifici chiusi e coperti dotati di impianto di riscaldamento o di acqua calda. Non riguarda gli edifici da costruire se l'annuncio è fatto prima della fine dei lavori.



Il DPE indica l'importo delle spese teoriche annuali di energia per un uso standard.



Come viene informato l'acquirente sui principali rischi naturali e tecnologici

L'agente immobiliare deve informare il consumatore sui principali rischi naturali e tecnologici, i rischi minerari, la riduzione del tratto di costa e l'inquinamento del suolo.



L'annuncio immobiliare contiene la seguente dicitura: «Le informazioni sui rischi ai quali questo bene è esposto sono disponibili sul sito Georisques: www.georisques.gouv.fr ».



Quali informazioni sull'agenzia devono essere incluse nell'annuncio

L'annuncio deve contenere anche informazioni sull'agenzia immobiliare:

Numero SIREN (Sistema di identificazione del registro delle imprese)

Menzione dell'iscrizione dell'agente immobiliare allo sportello unico delle formalità delle imprese.