Locazione di alloggi turistici arredati: Nizza inasprisce la normativa sul cambio di destinazione d’uso

Nizza è la seconda città di Francia, dopo Parigi, per numero di annunci di affitti turistici ammobiliati (più di 13.600 su diverse piattaforme internet).

Per preservare gli interessi degli abitanti e ritrovare un equilibrio turistico ed economico del territorio, Nizza è stata una delle prime città di Francia ad aver regolamentato gli affitti turistici ammobiliati nel 2014.

Da quel momento è stato un susseguirsi di diverse normative che hanno mirato a rendere sempre più approfondita la valutazione sulle modifiche di destinazione d'uso quando è relativa alla ricettività turistica.



Di questi giorni un nuovo provvedimento, adottato dal Consiglio Municipale che viene così spiegato dal Sindaco, Cristian Estrosi: “La regolamentazione del cambio d'uso in vigore dal 2021 è stata censurata dal tribunale amministrativo all'inizio dell'anno: il Comune autorizza, attualmente, quasi il 100% delle richieste di cambio d'uso contro il 50% prima di questa decisione.



Ho deciso, di inasprire le norme in attesa che il Parlamento approvi una legge in materia che dovrebbe consentire di restituire ai sindaci gli strumenti giuridici per controllare e vigilare sullo sviluppo del territorio relativamente alla locazione turistica.



La delibera adottata dal Consiglio Comunale fornisce una soluzione equilibrata grazie a misure concrete e immediate, in particolare per limitare a un anno la durata delle autorizzazioni temporanee.



Tali autorizzazioni non saranno più tacitamente rinnovabili.



Il proprietario dovrà effettuare la richiesta via mail due mesi prima della scadenza della sua autorizzazione.



In caso di molestie comprovate tali autorizzazioni non verranno rinnovate.



La questione è ormai urgente e non più rinviabile nel tempo: non appena la legge sarà adottata dal Parlamento, metteremo in atto delle quote nei settori più colpiti della Città, a cominciare dalle prime abitazioni”.



Anche il sistema denominato “affitto misto” messo in atto dalla Métropole e dalla Città di Nizza si rinnova.



Questo sistema mira a conciliare l'affitto di un alloggio ammobiliato a uno studente per 9 mesi l'anno, con in più gli affitti turistici ammobiliati strettamente limitati al periodo estivo.



L'affitto misto consente ai proprietari di contribuire all’ospitalità degli studenti in condizioni controllate. Occorre infatti rispettare una durata minima di occupazione da parte dello studente inquilino e un tetto massimo di affitto per quest'ultimo.



Nell’aprile 2024 è stato effettuato uno studio diagnostico territoriale. Le sue conclusioni sono chiare:

L'offerta di affitti turistici ammobiliati è in costante aumento: 13.692 annunci a Nizza per 5,7 milioni di notti nel 2022.

Il 6% degli alloggi nel comune è arredato (questo tasso è del 3% a Parigi o Marsiglia);

Quasi un terzo delle agenzie di locazione sono società di noleggio professionali che offrono il loro alloggio in media 208 giorni all'anno;

I quartieri più turistici della città (Vieux Nice, Promenade des Anglais) concentrano il 70% degli annunci pubblicitari.

Questi quartieri perdono abitanti (-7%) mentre la città registra nel suo insieme un +2%.

Sebbene la metà della popolazione sia in affitto, l'offerta di alloggi ammobiliati è da 7 a 10 volte superiore rispetto alle offerte di alloggi in affitto tutto l'anno.