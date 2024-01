Acquistare o affittare? I calcoli di un consulente immobiliare svizzero

Acquistare un alloggio in Costa Azzurra o affittarlo? Una società di consulenza immobiliare svizzera, la Wüest Partner, ha preso in esame le due ipotesi prendendo quale riferimento la città di Nizza.

Quale riferimento un alloggio di 65 metri quadrati, idoneo per essere abitato stabilmente da un nucleo famigliare.

Il costo per l’acquisto è stato stimato (oneri a carico dell’acquirente compresi) in 329.600 mila euro.

Il costo dell’acquisto è stato calcolato sulla base dei valori medi per Nizza forniti dall’INSEE.

In assenza della disponibilità economica totale, è stato valutato un mutuo bancario sul 30% della spesa al tasso attuale del 4,6% che accrescerà la spesa di 5.743 euro per 20 anni.

Il totale complessivo del costo finale è di 444.460 euro pari a 22.223 euro l’anno.

Se la stessa famiglia affitta un alloggio di pari metratura in una zona adeguata di Nizza pagherà una pigione annua di euro di 17.183 (oneri condominiali a proprio carico compresi), con un risparmio di 5.040.

Ancora un valore, secondo lo studio della società di consulenza immobiliare, va preso in esame, ed è quello della crescita di valore della proprietà.

Il pareggio è assicurato se la crescita è almeno del 22% nei venti anni, cioè poco di più dell’1% annuo.

Percentuale che a Nizza, fino ad ora, non è difficile da raggiungere, ma è difficile conoscere il futuro.