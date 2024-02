Domani Biot festeggia la mimosa

Domani, domenica 4 febbraio 2024, Biot apre la serie degli eventi destinati a caratterizzare quest’anno con la festa della mimosa.



Nel febbraio 1950, il Comitato delle feste decise di organizzare una delle feste più belle dell'Inverno attorno alle tre ricchezze che contribuiscono alla fama di Biot: l'uva servant, la ceramica e la mimosa, il bel «fiore del sud» che dipinge, con i colori del sole, il territorio della Costa Azzurra.



Più di 70 anni dopo, la mimosa e l'uva servant sono ancora celebrati come si deve nella Città dei vetrai.



Domani, domenica 4 febbraio 2024, sarà sotto il segno della mimosa a Biot con in programma: passeggiate per le strade del villaggio, decorate con mimosa dai volontari dell'associazione, spettacolo folcloristico tradizionale, mercato provenzale, aperitivo, atmosfera musicale e distribuzione di rami di mimosa.

La mimosa è coltivata a Biot ed è offerta dalla famiglia Bel-Gaidoz.



Il programma