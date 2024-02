Cannes, da domani al via il Salone dell’Intelligenza Artificiale

Da domani, giovedì 8 febbraio, a sabato 10 febbraio 2024, Cannes ospita la terza edizione del “World Artificial Intelligence Cannes Festival” (WAICF), il salone globale sull’Intelligenza Artificiale (AI).

L'evento si svolge al Palais des Festivals et des Congrès: per tre giorni professionisti, startuper e ricercatori internazionali presentano le principali innovazioni dell'IA e sensibilizzano i visitatori sulle questioni economiche, umane, etiche e sociali di questa tecnologia, fonte di progresso e prosperità.

Per il 2024 sono attesi 300 relatori internazionali e 230 aziende espositrici.

In programma inoltre oltre 250 convegni strategici, per un pubblico atteso di 16 mila professionisti e visitatori. Tra le novità: un salone letterario con opere dedicate all’Intelligenza artificiale o scritte dalla stessa.



Creato nel 2022, il WAICF è l'evento professionale e pubblico di influenza internazionale dedicato all'IA organizzato in Francia. Un evento che rafforza il posizionamento di Cannes quale principale destinazione francese per l'organizzazione di fiere ed eventi nel settore MICE (Meetings, Incentive, Conferences ed Exhibitions/Events).



L’edizione dello scorso anno del World AI Cannes Festival aveva registrato una crescita del 50% per l’edizione 2023: furono 10 mila i partecipanti nel 2022 e 14.500 nel 2023.



L’edizione 2024 propone il seguente programma:

Due giornate (giovedì 8 e venerdì 9 febbraio) dedicate ai professionisti. Sono previste conferenze, tavole rotonde e workshop con relatori di fama internazionale e spazi dimostrativi. Le più grandi aziende di tutti i settori sono presenti per condividere la loro esperienza e ambizione per il futuro dell'IA;



Una terza giornata (sabato 10 febbraio) aperta al grande pubblico (accesso gratuito). Il Palais des Festivals et des Congrès de Cannes diventa così un luogo di scoperte, apprendimento, incontri e riflessioni sull’intelligenza artificiale nelle sue molteplici applicazioni.



L’unicità del World AI Festival di Cannes è la sua capacità di riunire l’intero ecosistema globale dell’IA riunendo gruppi, startup, centri di ricerca, esperti, istituzioni e ONG che costruiscono e utilizzano questa tecnologia.

La sua originalità risiede nella vocazione educativa tesa alla scoperta ed alla comprensione su come l'intelligenza artificiale modifica e trasforma le nostre vite e le nostre società.



Il salone si compone di diverse zone tematiche per scoprire le applicazioni concrete dell'IA (sport, risorse umane, benessere, robotica, gaming, hotel e ristoranti) e padiglioni internazionali (Europa, America, Asia).



Dopo l'umanoide SOPHIA (Hanson Robotics) e il cane robot SPOT (Boston Dynamics), entrambi presenti nel 2023, toccherà alla ginoide SARA (QSS Robotics) avviare l'inaugurazione ufficiale dello spettacolo, giovedì 8 febbraio alle 9.00.



Il 10 febbraio 2024, la giornata del grande pubblico inizia alle 10 con una conferenza sul tema “L'intelligenza artificiale, un'opportunità per la cultura”, condotta da Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica e conosciuto in tutto il mondo per le sue performance spettacolari e la sua creatività da diversi decenni.