Anche a Nicétoile impazza il Carnevale

Partner storico del Carnevale di Nizza, Nicétoile propone, fino al 10 marzo 2024, la mostra Pop Culture Carnaval.

Nicétoile si trasforma così in un percorso artistico che mette in risalto la Pop Art e la 7a Arte.

Oltre a queste mostre, chiamate Marilyn Obession e Clap & Pop, il centro commerciale presenta una collezione di abiti e costumi utilizzati nel corso del Carnevale di Nizza.



Non solo: i più piccoli, dai 6 ai 13 anni, dal 24 febbraio al 3 marzo, potranno divertirsi con i laboratori creativi e creare oggetti pop insoliti o partecipare a laboratori di trucco.



Iniziative legate al Carnevale di Nizza edizione 2024

Primo piano – Mostra Clap E Pop – Fino al 10 marzo 2024

Pop Art Galerie

Mk Studio

Exposition Marilyn Obsession



Secondo piano - Ateliers créatifs «dans la peau d’un artiste pop» - Dal 24 febbraio al 3 marzo 2024

Gli artisti:

Lana Kant

Maxime Roussel

Kriss

Situata nel cuore del centro di Nizza, Nicétoile accoglie moda, bellezza, cultura, decorazione e ristorazione che si sviluppano su una superficie complessiva di 19.600 metri quadrati.



Inaugurata nel 1982, il centro commerciale ha subito una ristrutturazione totale nel 2013 e presenta ora una zona commerciale moderna e luminosa.

Nicétoile partecipa ad iniziative culturali ed eventi come il Carnevale di Nizza, il festival Nice Jazz e grandi eventi sportivi.

Il centro commerciale è conosciuto anche per il suo impegno nella promozione dell'arte e cultura ed ospita regolarmente mostre artistiche: le più recenti sono quelle dedicate a Patrick Moya e César Malfi.



Nel 2024 nuovi marchi apriranno le loro porte come Nyx, Motiko o La Perla Nera. Senza contare la nuova farmacia la cui apertura è prevista per l'estate 2024.

Occuperà una superficie di 1500 mq disposti sui livelli -1 e 0, e sarà la farmacia più grande di Nizza.