Il Centro Rainier III accoglie Sépia, la prima collaboratrice canina

Il Centro Rainier III (CRIII) ha appena presentato Sépia, una giovane labrador di 3 anni, il nuovo cane da mediazione della struttura.

Ormai riconosciuta per i suoi benefici, la mediazione animale si iscrive nel panel delle terapie non farmacologiche offrendo nuovi mezzi per prendere in considerazione i pazienti. La pratica è sempre più utilizzata dai medici-infermieri per consentire loro, oltre al conforto e all'affetto apportati dall'animale, di esprimere più facilmente le emozioni, liberare la parola e diminuire lo stress.