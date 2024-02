Nizza e Puget-Théniers al via il Festival Régions en Scène

Per la prima volta, Nizza e Puget-Théniers ospitano il festival Régions en Scène destinato a mettere in luce una selezione di spettacoli di compagnie delle regioni Sud Paca e Corsica.

Ogni federazione regionale della rete Chainon organizza il suo festival "Regioni in Scena". Gli spettacoli delle diverse "Regioni in Scena" sono in pre-selezione per il festival del Chainon Manquant.



L’iniziativa è promossa dal Cercle de Midi, rete di 29 programmatori di spettacolo: in programma martedì 13 febbraio e mercoledì 14 febbraio 2024 spettacoli proposti da 7 compagnie tutte da scoprire.







Programma

Martedì 13 febbraio 2024

Al Teatro Francis-Gag, Nizza

Ore 14 - «Babïl» a cura della Compagnia Jour au Lendemain

Al 109, Pôle de cultures contemporaines, Nizza

Ore 16 - «La Force de la gravité» a cura della compagnia La Rocket

Ingresso libero e gratuito

Salle des fêtes di Puget-Théniers

Ore 21 - Due spettacoli musicali: Mescla a cura della compagnia Pantaï - Folk a cura del Collectif Guinguette Hot Club - Canzone francese e musica del mondo. Ingresso libero e gratuito nei limiti dei posti disponibili

Mercoledì 14 febbraio 2024

La Semeuse, Nice

Ore 10,30 - « Heureuse qui comme Armelle » a cura della compagnia Gorgomar

L'Entre-Pont, Nice

Ore 14 - «Frida Kahlo, ma réalité» a cura della compagnia Start 361°

Ingresso libero e gratuito

Théâtre Lino Ventura, Nice

Ore 16,30 - «Revanche» a cura della compagnia 7º Cielo.