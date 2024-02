Nizza: a Villa Massena la “Pop’expo” ripercorre la storia del Carnevale, dalla sua creazione nel 1873 ai giorni nostri

Il Musée di Villa Massena a Nizza celebra, fino al 3 marzo 2024, il «Re della cultura pop». Tornano le Battaglie dei fiori e Corsi Illuminati e Nizza vibra al ritmo dei festeggiamenti.

In questa occasione, Villa Massena organizza una grande mostra inedita «La Pop’expo, de l’atelier au défilé» che ripercorre la storia del Carnevale, dalla sua creazione nel 1873 ai giorni nostri.



Una vera immersione nel mondo della cultura pop con carri e costumi ispirati a questo tema, ma anche creazioni originali che mettono in scena personaggi di film, serie TV, fumetti e videogiochi.

Villa Massena sarà anche trasformata per raccontare, in modo ludico e pedagogico, la storia del Carnevale e mettere in risalti il lavoro degli artigiani e dei creatori che contribuiscono all'organizzazione di questo evento mondiale.

La mostra intergenerazionale rappresenta un'occasione unica per immergersi dietro le quinte della produzione del Carnevale di Nizza e scoprire il savoir-faire di tutti gli artigiani impegnati nella sua realizzazione.



Villa Masséna

Una delle più note ville destinate alla villeggiatura invernale della Riviera, Villa Massena, gioiello architettonico della Promenade des Anglais, nel cuore del perimetro iscritto nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, propone un programma di esposizioni, di conferenze e dibattiti che raccontano la storia del territorio nizzardo attraverso le sue collezioni dal XIX secolo ad oggi passando per la Belle Époque.



Villa Masséna si trova in Rue de France 65 a Nizza.