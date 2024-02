Al Teatro Princesse Grace di Monaco arriva la commedia "Le regole del saper vivere nella società moderna"

Mercoledì 27 marzo alle 20 al Teatro Princesse Grace di Monaco andrà in scena lo spettacolo "LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE"

Le regole del saper vivere nella società moderna è un testo ironico, divertente e ritmato, ispirato da un manuale di buone maniere scritto nel 1889 dalla baronessa de Staffe. Jean-Luc Lagarce si diverte, all'inizio degli anni 1980, a commentare quest'opera, aggiungendo parafrasi o commenti con una sub-lita preziosa.

"Cerco di far risuonare ciò che ogni regola può avere di osceno nella vita. Credo che siamo in un periodo in cui ci si parla di una tradizione francese, di una Francia dei campanili, e trovo che ascoltare questo testo e la sua ironia molto forte, molto mordente, venga a scuotere questo paesaggio, ed è un bene", dice Catherine Hiegel a France Culture. Nel Music-Hall, 'attrice si circonda dei suoi «boys» per affidare gli stati d'animo e le angosce di un'artista. Un'immersione nel cuore del mondo dello spettacolo.