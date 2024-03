Oggi tutto il Dipartimento 06 in allerta gialla. Annullate le iniziative del Carnevale

Il Dipartimento delle Alpi Marittime è stato messo in allerta gialla da Météo France per i seguenti fenomeni:

Pioggia fino alle 21:00 di oggi, domenica3 marzo 2024,

Onde di immersione fino alle 17:00,

Neve/ghiaccio fino alle 21:00

Sono attesi dai 60 agli 80 mm di pioggia diffusa sulle coste durante l'intero episodio e, localmente, fino a 100 -120 mm sui rilievi.



Nizza e la Métropole hanno attivato, dalle 8 di questa mattina, la cellula di vigilanza della Protezione Civile per mobilitare le squadre e coordinare al meglio le azioni dei servizi, se necessario.



In considerazione di queste allerte gialle, e come misura di sicurezza, la Città di Nizza ha deciso di chiudere:

Accesso al sentiero costiero;

Le spiagge naturali di La Lanterne fino a Castel Plage;

Accesso al sito dei bagni militari in Boulevard Franck Pilato;

Accesso alla riserva e al sito di Coco Beach.

Tutti i parchi e i giardini fino a nuovo avviso.

I campi sportivi all’aperto.

Le attività previste nell'ambito della giornata di chiusura del Carnevale di Nizz a domenica 3 marzo 2024 dalle 10 alle 12 sono annullate (intrattenimento musicale, sfilata di pointus, bagno di carnevale).



La Città di Nizza invita alla massima cautela e ricorda il promemoria dei consigli comportamentali per la popolazione:

Mi allontano dagli alberi e dai ruscelli;

Mi rifugio in un edificio solido;

Mi tengo informato ed evito di viaggiare;

Non prendo l’automobile e non scendo negli scantinati

Proteggo i beni esposti al vento o che potrebbero essere allagati;

Evito di usare il telefono e gli elettrodomestici.