Monaco ospiterà il «Blue Economy and Finance Forum» nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite per l'Oceano

Lunedì 18 marzo, in occasione della 15ma edizione della Monaco Blue Initiative, il Comitato organizzativo francese dell'UNOC 2025, l'Istituto oceanografico di Monaco e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco hanno ufficialmente sigillato la loro cooperazione per l'organizzazione del «Blue Economy and Finance Forum» (BEFF) con la firma di un Memorandum d'Intesa tra le tre parti. Questo forum, con il marchio «UN Ocean Conference Special Event», si terrà il 7 e 8 giugno 2025 al Grimaldi Forum di Monaco, a monte della Conferenza delle Nazioni Unite per l'Oceano (9-13 giugno 2025).