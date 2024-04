Pasqua a Vence: un tuffo nei colori e nei sapori della Provenza

Il periodo pasquale, a Vence, offre colori, sapori e sensazioni particolari: un tuffo nella tradizione provenzale che raggiunge il suo apice tra 30 marzo e il 1° aprile 2024 con varie iniziative curate dal Comité des Fêtes et Traditions e dal comune stesso.



Un invito a scoprire le tradizioni provenzali: Vence è una città dal ricco patrimonio con un'importante tradizione rurale che deriva dal suo passato caratterizzato dall’orticoltura.



La cittadina è stata classificata nella Top 1 del Palmarès delle «Città dei sogni» delle Alpes-Maritimes, undicesima città più votata in Francia, quinta città per dinamismo, sesta per l'offerta di svago e cultura.

Quest'anno, il corso fleuri de la Reine de Vence festeggia il suo 102 º anniversario: un fine settimana floreale e festivo accoglie la primavera fra danze e musica con La Brissaudo e Lo Cepon.