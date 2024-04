Printemps des Arts, domani a Nizza la prima assoluta de "Il canto della terra” di Laurent Cuniot

Tutto pronto per il fine settimana Pasquale al Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo.

Venerdì 29 marzo, al Théâtre National de Nice, verrà proposto, in prima assoluta, “Il canto della terra” di Laurent Cuniot (impegnato anche nella direzione dell’Ensemble TM+). L’opera, omonima della partitura mahleriana, è stata commissionata dal Printemps des Arts. Scritta per tenore, mezzosoprano e orchestra da camera di 16 strumenti, si snoda fra tutti i “registri dell’espressione, dalla più profonda interiorità alla dolcezza alla disperazione” (Cuniot).

La giornata di sabato 30 marzo apre con un concerto nel primo pomeriggio (ore 16.00) “carta bianca ai conservatori”, che darà la possibilità a tanti giovani e talentuosi studenti di musica di esibirsi nell’ambito di una vetrina internazionale, per poi proseguire al Museo Oceanografico (ore 20.00) con l'Ensemble Unisoni impegnato nell’esplorazione della musica barocca francese e italiana. Dal “Capriccio stravagante” di Carlo Farina a “La Poule” di Jean-Philippe Rameau, la musica imita i suoni degli animali sfruttando appieno le risorse timbriche degli strumenti con passaggi virtuosistici sorprendenti e imprevedibili.

Il Printemps des Arts festeggia la domenica di Pasqua con atelier di danza che coinvolgerà anche il pubblico. Alle ore 11, ai Ballets de Monte-Carlo, il pubblico, guidato dalla coreografa e danzatrice Anouk Mialaret, verrà invitato a danzare in un viaggio alla scoperta di forme rinascimentali come pavane, farandole e allemande.

Il piacere del ballo e del divertimento prosegue nel primo pomeriggio (ore 15.00) all’Auditorium Rainier III con il concerto “Carnaval jazz des animaux” della Amazing Keystone Big Band, pensato per le famiglie ma adatto ad ogni tipo di pubblico. La natura e gli animali saranno protagonisti di questo appuntamento in cui il “Carnevale degli animali” di Saint-Saëns verrà proposto in chiave ludica e gioiosa, a dimostrazione che il jazz può nutrirsi di tutto attraverso un percorso che attinge da culture diverse, trasformando ogni tema in un proprio carnevale dai ritmi irresistibili.

Alle 18.00 si esibirà nuovamente la Amazing Keystone Big Band con un concerto dedicato a Count Basie, grande direttore d’orchestra swing nell’era delle big band, includendo anche famosi standard di Duke Ellington, Benny Goodman e Charlie Parker.