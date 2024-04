Monaco, il programma del terzo trimestre dell'Accademia Rainier III

Venerdì 5 aprile alle 20, si esibiranno al Théâtre des Variétés in uno spettacolo musicale che mescola musica antica, teatro e cori, attorno ad estratti di Henry Purcell «The Fairy Queen», su un testo di William Shakespeare, «Il sogno di una notte di primavera». La prima parte sarà curata dagli allievi della Classe di arpe, con la partecipazione di Frédérique Camberling, che concluderà una master class in seno all'Accademia.

Dopo il primo trimestre gli studenti dell'Accademia Rainier III propongono un programma ricco e diversificato per i prossimi tre mesi.

Mercoledì 15 maggio alle ore 18, spazio al Coro dei Bambini dell'Accademia: sul palco dell'Auditorium Rainier III, sveleranno un meraviglioso racconto tratto dalla mitologia greca, che fa riflettere su come bisogna trasformarsi per vivere pienamente l'amore. Lospettacolo, creato da Julien Joubert, permetterà di rivisitare in musica il mito di «Psyche».

Mercoledì 12 giugno alle ore 20, si terrà il tradizionale Gala dell'Accademia Rainier III all'Auditorium Rainier III. Come ogni anno, diversi studenti avranno l'onore di essere accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

In occasione del loro esame di fine ciclo si esibiranno per uno spettacolo al Théâtre Princesse Grace, mercoledì 19 giugno alle 19.

Per chiudere la stagione musicale, il pubblico sarà invitato a Fort Antoine per scoprire il suono dei «Soufflants» dell'Accademia, venerdì 28 giugno alle 20. Sul palco si susseguiranno The Aerophonics, la Big Band e diversi gruppi jazz e musiche attuali.